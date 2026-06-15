Samsung Ocean abre inscrições para cursos gratuitos de IA, games e empreendedorismo

247 - O programa Samsung Ocean está com inscrições abertas para uma nova rodada de atividades gratuitas voltadas à capacitação tecnológica durante a segunda quinzena de junho. A iniciativa oferece cursos, aulas e laboratórios em áreas estratégicas como inteligência artificial, desenvolvimento de games, programação, empreendedorismo, saúde digital, wearables e realidade misturada. As atividades garantem certificado de participação aos alunos que concluírem os conteúdos.

As informações foram divulgadas pela própria Samsung em comunicado publicado no portal Samsung Newsroom Brasil. Segundo a empresa, as capacitações podem ser realizadas tanto de forma remota quanto presencial, ampliando o acesso ao conhecimento para participantes de diferentes regiões do país.

As atividades online estão disponíveis para interessados de todo o Brasil. Já os encontros presenciais acontecem nos campi do Samsung Ocean localizados em São Paulo, Brasília e Manaus. O público-alvo inclui estudantes, profissionais, empreendedores e qualquer pessoa maior de 18 anos interessada em aprofundar conhecimentos em tecnologia e inovação.

Cursos abordam inteligência artificial, games e programação

A programação online reúne conteúdos voltados a diferentes áreas da tecnologia. Entre os destaques está a aula de introdução ao desenvolvimento de games, realizada em 15 de junho, além das atividades da trilha de backend com integração Node.js, previstas para os dias 18 e 25.

Também integram a agenda temas ligados à inteligência artificial, como fundamentos de agentes de IA, visão computacional, IA conversacional aplicada ao contexto acadêmico e aplicações de Internet das Coisas (IoT) na área da saúde.

Outras trilhas contemplam assuntos como desenvolvimento ágil, experiência do usuário (UX), frontend, metaverso, fabricação digital, Android e saúde digital, oferecendo formação diversificada para quem deseja ingressar ou se atualizar no mercado tecnológico.

Atividades presenciais ocorrem em três capitais

No campus de São Paulo, os participantes poderão acompanhar o curso “Aprendendo a programar em Python”, dividido em duas aulas nos dias 18 e 19 de junho.

Em Brasília, a programação inclui uma atividade prática sobre integração de APIs utilizando React, marcada para o dia 19, além de uma aula sobre construção de formulários com Kotlin e Android Studio, prevista para o dia 26.

Já em Manaus, a agenda é mais extensa e contempla cursos relacionados à inteligência artificial aplicada à saúde, blockchain, fabricação digital, empreendedorismo, desenvolvimento frontend, wearables e realidade misturada. Também estão previstos laboratórios de engenharia de prompt, ciência de dados e tecnologias para smartwatches.

Capacitação busca ampliar acesso ao conhecimento tecnológico

De acordo com Eduardo Conejo, diretor de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung Brasil, a proposta do programa é democratizar o acesso à formação tecnológica e conectar os participantes às demandas atuais do mercado.

“O Samsung Ocean tem como objetivo democratizar o acesso ao conhecimento em tecnologia e inovação, oferecendo oportunidades de capacitação alinhadas às demandas do mercado. Com isso em mente, a programação da segunda quinzena de junho reúne temas atuais e relevantes, permitindo que estudantes, profissionais e empreendedores ampliem suas competências de forma gratuita e com conteúdo de excelente qualidade”, afirmou.

A agenda também contempla iniciativas voltadas ao empreendedorismo, incluindo conteúdos sobre modelagem de negócios inovadores, Lean Canvas e apresentações de projetos desenvolvidos pelos participantes do Ocean Lab, programa de aceleração promovido pela iniciativa.

Como participar do Samsung Ocean

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente por meio do site oficial do Samsung Ocean ou pelo aplicativo da plataforma, disponível para download nas lojas oficiais. Para garantir uma vaga, basta acessar a agenda do mês, selecionar a atividade desejada e concluir o processo de cadastro.

Segundo a Samsung, todas as atividades são gratuitas e oferecem certificado de participação para os alunos que concluírem os cursos e aulas disponibilizados pelo programa.