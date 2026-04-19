Sebrae abre inscrições para prêmio de jornalismo com foco em pequenos negócios

247 - A 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) está com inscrições abertas e busca reconhecer reportagens que abordem o empreendedorismo no universo dos pequenos negócios no Brasil. De acordo com a Agência Sebrae de Notícias (ASN), podem concorrer conteúdos publicados entre 9 de junho de 2025 e 7 de junho de 2026, ampliando as possibilidades para profissionais da imprensa e estudantes participarem da premiação.

O prazo final para inscrição é 8 de junho de 2026. A iniciativa contempla produções em diferentes formatos e reafirma o papel do jornalismo na difusão de informações qualificadas sobre empreendedorismo, destacando seus impactos econômicos e sociais.

A premiação é dividida nas categorias tradicionais de Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo, além da categoria especial de Jornalismo Universitário. O objetivo é valorizar conteúdos que apresentem o empreendedorismo sob múltiplas perspectivas, incentivando uma cobertura mais aprofundada e diversa.

Para auxiliar os participantes, o Sebrae disponibiliza em seu site oficial uma curadoria com sugestões de pautas, fontes especializadas e dados atualizados. A proposta é contribuir para a produção de reportagens mais completas e competitivas.

Cada candidato pode inscrever até três trabalhos, sem restrição quanto ao veículo de imprensa ou instituição de ensino. Segundo Renata Mariz, gestora nacional do prêmio, a iniciativa amplia o espaço para diferentes abordagens sobre o setor. “Isso abre espaço para múltiplos olhares sobre o universo dos pequenos negócios, que representam 95% dos CNPJs do país, quase 30% do PIB e cerca de 80% dos empregos formais gerados no último ano. É a economia da vida real, ou seja, um tema que não pode ser subestimado pela imprensa”, afirmou.

Criado pelo Sebrae, o prêmio chega à sua 13ª edição consolidado como uma vitrine para produções jornalísticas que tratam do empreendedorismo. A seleção ocorre em três etapas: estadual, regional e nacional, até a definição dos vencedores.

O tema central é o empreendedorismo com foco nos pequenos negócios, e os participantes podem explorar subtemas como bioeconomia, sustentabilidade, acesso a crédito, produtividade, inclusão produtiva, transformação digital, empreendedorismo feminino, políticas públicas, inovação, startups, empreendedorismo social e educação empreendedora.