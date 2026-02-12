Sebrae amplia cursos gratuitos via chatbot para empreendedores

247 - O Sebrae está intensificando a oferta de cursos gratuitos realizados por meio de chatbot, com foco em vendas, relacionamento com o cliente e presença digital. As capacitações podem ser acessadas pelo WhatsApp, Telegram ou diretamente no chat do Portal Sebrae, ampliando o alcance entre micro e pequenos empreendedores que já utilizam essas ferramentas no dia a dia.

Disponíveis no Portal Sebrae, os cursos têm carga horária média de duas horas e oferecem certificado de conclusão. O formato prioriza a autonomia do participante, com navegação intuitiva por botões interativos e conteúdos apresentados de forma dinâmica, incluindo imagens, vídeos e áudios.

De acordo com Hugo Paiva, analista de Soluções do Sebrae Nacional, o modelo foi estruturado para reduzir barreiras tecnológicas e facilitar o acesso ao conhecimento. “Os cursos via chatbot foram pensados para serem simples, objetivos e totalmente flexíveis. O empreendedor pode acessar quando quiser, no seu ritmo, sem necessidade de acompanhamento de instrutor, utilizando canais que já fazem parte da sua rotina”, explica.

Entre os temas oferecidos estão conteúdos voltados às principais demandas dos pequenos negócios. O curso sobre WhatsApp Business e perfil da empresa no Google ensina como organizar contatos, configurar mensagens automáticas e adotar boas práticas de comunicação para tornar o atendimento mais profissional. Também orienta sobre a criação e otimização do perfil empresarial no Google, com o objetivo de ampliar a visibilidade nas buscas online.

Já o curso “O que preciso saber sobre marketing e vendas?” aborda a integração entre as duas áreas, tratando de funil de vendas, comportamento do cliente e estratégias de atração e retenção, além de orientar sobre comunicação mais assertiva em canais digitais. Outras capacitações disponíveis incluem “Conhecendo e valorizando o seu cliente”, que trabalha conceitos como diferenciação entre preço e valor e apresenta ferramentas como o Canvas da Proposta de Valor; “Marketing digital: planejar para vender pela internet”, voltado ao planejamento de ações online; e “Alcance seu cliente melhorando a divulgação do seu negócio”, com foco em público-alvo e estratégias de divulgação.

Empreendedores relatam resultados práticos

Os impactos já são percebidos por quem participou das capacitações. O designer gráfico Douglas Guedes dos Santos, microempreendedor individual (MEI) do Rio de Janeiro, realizou o curso sobre WhatsApp Business e perfil da empresa no Google e afirma que houve mudanças significativas na forma de se comunicar com os clientes.

“Aprendi a padronizar o atendimento, criar um fluxo de conversa e usar áudios mais curtos, com tópicos para facilitar o entendimento do cliente. Isso profissionalizou muito minha comunicação pelo WhatsApp”, conta.

Após o curso, Douglas também criou o perfil profissional da empresa no Google, recurso que ainda não utilizava. “Fiz os cursos para me atualizar com as novas tecnologias. Ainda estou implementando algumas ações, mas já melhorou bastante a forma como me comunico com os clientes. Acho extremamente importante, principalmente para quem ainda não tem contato com essas ferramentas”, completa.

No Ceará, a líder de loja Vitória Maria Cordeiro de Oliveira, da marca de moda feminina Exotic Blue, em Fortaleza, participou do curso “O que preciso saber sobre marketing e vendas?” e relata reflexos diretos no desempenho comercial. “O curso foi maravilhoso, muito prático e autoexplicativo. Melhoramos muito nossa abordagem ao cliente e a prospecção”, afirma.

Segundo ela, as estratégias aprendidas contribuíram para fortalecer o relacionamento com os consumidores. “Tivemos muitos clientes novos e vários retornaram em menos de um mês. Conseguimos fidelizar mais, com uma abordagem mais humanizada. Isso fez muita diferença nas vendas da loja”, destaca.

Capacitação acessível e flexível

A iniciativa busca atender especialmente empreendedores que dispõem de pouco tempo para capacitação, mas precisam acompanhar as transformações do mercado digital. Com acesso totalmente online, gratuito e disponível a qualquer hora, os cursos podem ser feitos diretamente pelo celular, sem exigência de conhecimentos técnicos prévios.

Para Hugo Paiva, o modelo amplia oportunidades de qualificação. “É uma forma de levar conteúdo de qualidade para quem muitas vezes não consegue participar de cursos presenciais ou mais longos”, reforça