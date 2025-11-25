Sebrae amplia garantias e facilita crédito para empreendedoras

247 - O acesso ao crédito segue como uma das maiores barreiras enfrentadas por micro e pequenas empresárias no Brasil. Para reduzir essa desigualdade, o Sebrae anunciou que garantirá 100% das operações contratadas por mulheres por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), assegurando R$ 700 milhões em empréstimos destinados exclusivamente a esse público em 2025. A informação foi divulgada durante solenidade realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília, nesta quarta-feira (19), em celebração ao Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. As informações são da Agência Sebrae de Notícias.

Durante a sessão, a diretora de Administração e Finanças do Sebrae, Margarete Coelho, destacou que a iniciativa busca enfrentar o preconceito e a desigualdade no sistema financeiro. Citando dados do Banco Central, ela lembrou que mulheres pagam, em média, 4% a mais de juros do que homens. “Isso é injusto não só para a mulher, é injusto com a nossa economia, que relega e que dificulta uma força de trabalho fundamental para o nosso país”, afirmou.

O evento também homenageou entidades e personalidades que promovem a participação feminina no mercado. Segundo Margarete, a força das mulheres na economia é incontestável: o país já soma mais de 10,4 milhões de empreendedoras.

A diretora ressaltou ainda as barreiras sociais que tornam o caminho feminino mais árduo. “O empreendedorismo é difícil para todo mundo, mas é mais difícil para as mulheres. A tripla jornada que sacrifica o tempo, sacrifica os sonhos pessoais dessa mulher, pois ela coloca tudo à disposição da sociedade”, disse.

Após a cerimônia, Margarete concedeu entrevista à Agência Sebrae de Notícias, na qual detalhou obstáculos, avanços e ações da instituição voltadas ao fortalecimento da presença feminina no empreendedorismo.

“As mulheres ainda estão empreendendo muito na raça”

Ao ser questionada sobre o que há a celebrar na data, Margarete foi direta: ainda é preciso “ser generoso” para identificar avanços. Ela apontou entraves legais, desigualdade no acesso ao crédito e sobrecarga causada pela economia do cuidado. “Nós temos ainda um ambiente legislativo inóspito, nós não temos leis que apoiem efetivamente as mulheres. […] As mulheres ainda estão empreendendo muito na raça, no esforço, com muito mais dificuldade que os homens”, afirmou.

“Estamos avalizando 100% das operações”

Sobre a política de crédito, Margarete afirmou que o programa Acredita Delas, aliado ao Fampe, pode reduzir desigualdades. “Com o Fampe, em relação às mulheres, estamos avalizando 100% das operações. Exatamente para compensar essa distorção tão grande”, destacou. Ela lembrou que muitas empreendedoras não possuem bens em seu nome, o que dificulta a apresentação de garantias no sistema bancário.

Economia do cuidado reduz 17 horas semanais de dedicação aos negócios

Margarete também abordou o impacto da economia do cuidado no desempenho dos empreendimentos liderados por mulheres. Segundo ela, a sobrecarga doméstica e familiar reduz em média 17 horas semanais o tempo disponível para que empreendedoras possam planejar, executar e expandir seus negócios. “Além dessas mulheres terem menos tempo, elas ainda se sobrecarregam fisicamente e emocionalmente”, observou. Apesar disso, apontou o lado positivo: a criatividade e as redes de apoio, impulsionadas por iniciativas como a Rede Mulher Empreendedora e ações do próprio Sebrae.

“O Sebrae tem sido uma presença forte ao lado das mulheres”

Entre as principais iniciativas da instituição, a diretora destacou duas: o Fampe, que viabiliza crédito com garantias, e o Sebrae Delas, considerado o maior programa dedicado ao empreendedorismo feminino no país. O projeto oferece cursos, consultorias, mentorias e eventos que fomentam conexões e fortalecem redes de liderança. “O Sebrae tem sido uma presença forte ao lado das mulheres empreendedoras”, declarou.

Data reforça reconhecimento internacional

Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2014, o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino é celebrado anualmente em 19 de novembro. A data busca valorizar o trabalho de mulheres empreendedoras e chamar atenção para os desafios enfrentados por elas em todo o mundo.