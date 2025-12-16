Sebrae amplia vendas online e leva pequenos negócios a novos mercados

247 - Imagine um microempreendedor individual (MEI) do interior do país que sonha em vender seus produtos para todo o Brasil e, quem sabe, alcançar consumidores no exterior. Em um cenário cada vez mais digital, as vendas online se consolidam como uma das principais estratégias para ampliar mercados, independentemente do porte do negócio. Em 2025, o Sebrae apoiou 728 mil empreendedores nesse caminho, oferecendo orientação e capacitação para fortalecer a presença digital, ampliar o alcance das marcas e impulsionar o faturamento. As informações são do próprio Sebrae.

Ao longo do ano, a instituição promoveu 42 eventos presenciais em todos os estados brasileiros, com foco em capacitar pequenos negócios para atuar em marketplaces como Mercado Livre, Amazon e Shopee, além de estimular o uso de ferramentas digitais como Canva e TikTok. O objetivo foi reduzir barreiras tecnológicas e aproximar os empreendedores das oportunidades do ambiente online.

“Ajudamos o empreendedor a sanar as dúvidas básicas, a perder o medo da tecnologia. De 2021 para cá, além de capacitar, nós colocamos mais de 18.500 novas lojas para rodar nos marketplaces. São 18 mil vitrines virtuais que não existiam”, afirma William Almeida, gestor de Mercado Digital do Sebrae Nacional.

Segundo ele, muitos pequenos empreendedores ainda não sabem como ingressar nesses canais e, principalmente, como obter bons resultados. “É um caminho assustador para muitos. O Sebrae constrói pontes onde antes existiam abismos”, comenta.

O impacto mais direto dessa estratégia aparece no faturamento dos pequenos negócios. De acordo com William Almeida, a criação das novas lojas virtuais teve efeito concreto na geração de renda. “A criação dessas mais de 18.500 lojas virtuais gerou R$ 841,4 milhões em faturamento para pequenos negócios desde 2021. Colocar o pequeno negócio nas vitrines dos gigantes é transformador. Isso paga conta e gera emprego na ponta”, ressalta.

O gestor destaca que a presença digital deixou de ser opcional para se tornar uma necessidade, diante do crescimento acelerado do comércio eletrônico. Entre 2019 e 2024, o faturamento dos pequenos negócios em vendas online saltou de R$ 5 bilhões para R$ 67 bilhões, evidenciando o potencial do setor para quem consegue se posicionar de forma estratégica.

Apesar do avanço, William alerta que a participação dos pequenos negócios ainda é tímida frente ao volume total movimentado pelo e-commerce no país. “Em 2024, o e-commerce movimentou R$ 225 bilhões, com um crescimento de 14,6% em relação ao ano anterior e de 311% nos últimos cinco anos. Desde 2016, já foram negociados R$ 1 trilhão via comércio eletrônico no país”, afirma. Para ele, há uma grande oportunidade a ser explorada. “Por isso precisamos preparar os pequenos negócios para que eles estejam no mercado digital, porque tem um pedaço do e-commerce que são bilhões que a gente está perdendo e que poderia ser para o pequeno negócio”, acrescenta.

Além dos marketplaces, o Sebrae orienta os empreendedores a estarem presentes em canais digitais essenciais, como Instagram, Google Perfil Empresa e TikTok Shop. Segundo William Almeida, há diversas portas de entrada para o ambiente digital, inclusive para negócios locais. “De muitas maneiras. Se um dono de restaurante adota a solução ‘Perfil Empresa’ no Google e se o consumidor procura no Maps um lugar para almoçar na região, seu pequeno negócio vai aparecer como uma opção”, explica. “O empreendedor já teria que ter cadastrado o seu cardápio, atualizado o horário de funcionamento da loja e dessa forma o consumidor te acha.”

Para facilitar esse processo, o Sebrae oferece conteúdos gratuitos, consultorias especializadas e convênios com as principais plataformas do país. “Inclusive nós subsidiamos em até 90% do valor muitas ferramentas e soluções tecnológicas. O importante é entender que o e-commerce não é só uma tendência, mas uma exigência do novo comportamento de consumo”, alerta o gestor.

William reforça que a digitalização é indispensável para todos os pequenos negócios, independentemente do setor de atuação. “Tem de ter Instagram, estar no TikTop Shop, estar no Google Perfil Empresa, ter um CRM bacana, se for interessante, e principalmente aproveitar as soluções do Sebrae, porque a gente ajuda muito”, conclui.

Dicas do Sebrae para fortalecer o negócio no digital

Presença digital

É fundamental profissionalizar a atuação online, com boas fotos dos produtos, descrições claras, atendimento ágil e políticas de troca bem definidas.

Análise de dados

Acompanhar indicadores como produtos mais vendidos, ticket médio, canais com melhor desempenho e períodos de maior faturamento ajuda a orientar decisões e estratégias.

Reputação

Construir uma boa reputação nas redes sociais e plataformas de venda é essencial. Avaliações positivas e cumprimento de prazos de entrega se tornaram fatores decisivos para a confiança do consumidor.