Sebrae apresenta pequenos negócios na WTM Latin America

247 - Profissionais do setor turístico terão a oportunidade de conhecer experiências de viagem desenvolvidas por pequenos negócios brasileiros durante a WTM Latin America, considerada a maior feira de turismo da região. O evento ocorre entre os dias 14 e 16 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo. As informações foram divulgadas pelo Sebrae, responsável pela iniciativa.

No estande “Pequenos Negócios, Grandes Destinos”, a instituição reunirá 51 empresas de diversas regiões do país, que apresentarão seus produtos por meio de pitches ao público especializado. Os roteiros e experiências foram estruturados para atender viajantes interessados em cultura, diversidade, turismo étnico e afroturismo, além de propostas que incluem gastronomia local e contato com a natureza.

Os projetos apresentados fazem parte da estratégia dos Agentes de Roteiros Turísticos (ART), desenvolvida pelo Sebrae para fortalecer e estruturar produtos turísticos em todo o Brasil. Segundo a entidade, grande parte desses roteiros já é comercializada no mercado internacional, ampliando a presença de pequenos empreendimentos brasileiros no exterior.

De acordo com Germana Magalhães, analista de Competitividade do Sebrae Nacional, a combinação entre diversidade cultural e natural do país e a qualificação oferecida pelo programa contribui para tornar os produtos mais competitivos globalmente. “Os pequenos negócios brasileiros têm alto potencial no mercado internacional, especialmente por oferecerem experiências autênticas, sustentáveis e diferenciadas, cada vez mais valorizadas por turistas estrangeiros”, afirma.

Além da promoção de destinos, o estande também terá foco em networking e geração de negócios. A proposta é aproximar empreendedores de representantes do trade turístico latino-americano, criando oportunidades de parcerias comerciais e expansão de mercado.

“A participação na WTM é estratégica para os pequenos negócios, pois amplia a visibilidade nacional e internacional, além de gerar conexões com agentes de mercado B2B”, acrescenta a especialista.