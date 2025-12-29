Sebrae aproxima academia e pequenos negócios no encontro da ANPEC

247 - A participação inédita do Sebrae no Encontro Nacional de Economia, promovido pela Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia (ANPEC), na última semana, em São Paulo, marcou um movimento de aproximação entre o sistema de apoio aos pequenos negócios e a comunidade acadêmica. Dados, pesquisas e análises produzidos pela instituição foram apresentados em um dos fóruns mais qualificados do país para o debate econômico, ampliando o diálogo entre microeconomia, políticas públicas e produção científica.

Em entrevista à Agência Sebrae de Notícias, o presidente da ANPEC, Cássio da Nóbrega Bezarria, avaliou que a presença do Sebrae reforça a convergência entre a produção técnica voltada aos pequenos negócios e as agendas contemporâneas da pesquisa econômica, além de abrir espaço para parcerias futuras focadas na geração de indicadores e no suporte à formulação de políticas públicas.

Ao comentar a contribuição do Sebrae em um ambiente historicamente associado à macroeconomia, Bezarria destacou a centralidade da microeconomia no debate atual. “A economia pode ser dividida em dois grandes campos: a macroeconomia e a microeconomia, que olha para o indivíduo, a empresa e as famílias. O Sebrae atua exatamente nesse campo”, afirmou. Segundo ele, em estados como a Paraíba, “mais de 90% das empresas são micro e pequenas”, o que evidencia a relevância desse segmento na geração de emprego e renda. “Esse olhar de suporte ao microempreendedor que o Sebrae traz acaba sendo potencializado quando dialoga com a academia, e vice-versa. Esse contato é extremamente relevante tanto para o que é produzido na academia quanto para o que é produzido pelo Sebrae”, completou.

Durante o encontro, o Sebrae apresentou ferramentas como o Data Sebrae, o Observatório e um conjunto amplo de pesquisas, incluindo recortes de gênero entre donos de pequenos negócios. Para o presidente da ANPEC, esse material tem potencial direto de estimular novas agendas de pesquisa. “Sem dúvida. O Sebrae tem uma gama gigantesca de pesquisas. Inclusive, foi muito difícil escolher o que seria apresentado aqui, tamanha a diversidade de produtos”, disse. Ele ressaltou que a seleção refletiu afinidade com os temas estudados pela academia: “Há muita aderência entre o Sebrae produz e o que a academia pesquisa. A parceria não se limita à disseminação de dados, mas também à produção conjunta de novos materiais, novos indicadores”.

Bezarria também observou que a microeconomia tem ganhado espaço crescente dentro da ciência econômica. “Sim, talvez seja o campo que mais tenha crescido dentro da economia”, afirmou. Para ele, a área permite compreender decisões empresariais, familiares e individuais, além de analisar como escolhas macroeconômicas influenciam esses comportamentos. “São sistemas que se complementam. Esse olhar, tanto do empresário quanto de quem oferece suporte a ele, é fundamental na formulação de políticas públicas”, explicou, ao destacar o papel dos pesquisadores no suporte técnico aos formuladores de políticas.

A participação do Sebrae no evento abre perspectivas de cooperação institucional. “Vejo muita aderência entre as duas instituições. Aquilo que a ANPEC faz dialoga diretamente com o que foi apresentado pelo Sebrae aqui”, avaliou o presidente da entidade. Segundo ele, o fortalecimento da ciência econômica passa pela geração de indicadores e pelo suporte técnico, área em que há clara interseção entre ANPEC e Sebrae. “Foi a primeira vez que realizamos um encontro conjunto e, na minha opinião, tem tudo para se repetir várias vezes. Vislumbro uma aliança longeva”, afirmou.

Questionado sobre seu conhecimento prévio do trabalho técnico do Sebrae, Bezarria reconheceu que a troca entre instituições ainda é limitada. “Acho que, assim como as universidades, muitas vezes somos muito fechados naquilo que produzimos. Por isso, é tão importante estarmos nos eventos uns dos outros”, disse. Ele relatou surpresa com a amplitude das iniciativas apresentadas: “Mesmo tendo algum conhecimento prévio, muitos dos dados, pesquisas, projetos e produtos apresentados eu não imaginava que existiam. E eles realmente resolvem a vida de muita gente ou contribuem para a formulação de políticas públicas”.