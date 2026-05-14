Sebrae debate fronteiras como motor de negócios e integração

247 - As regiões de fronteira do Brasil ganharam destaque no debate sobre desenvolvimento sustentável, integração regional e fortalecimento dos pequenos negócios durante o evento “Os pequenos negócios nas fronteiras do futuro”, promovido pelo Sebrae em Brasília (DF). O encontro começou nesta terça-feira (13) e segue até quinta-feira (14), reunindo especialistas, gestores públicos, pesquisadores e lideranças ligadas ao desenvolvimento regional.

Segundo informações divulgadas pelo Sebrae, a programação busca discutir estratégias para transformar as áreas de fronteira em territórios de inovação, competitividade e integração econômica na América do Sul, ampliando as oportunidades para empreendedores locais e fortalecendo a cooperação regional.

Durante a abertura do evento, o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, destacou o potencial de expansão das exportações dos pequenos negócios brasileiros para os países sul-americanos. Para ele, a integração regional é fundamental para ampliar mercados e gerar desenvolvimento econômico nas regiões fronteiriças.

“A ideia desse encontro é construir uma ação coordenada porque temos muito o que avançar no mercado da América Latina. A ideia é intensificar a troca de experiência, permitindo que os pequenos negócios sejam fomentadores na ocupação das nossas fronteiras com mais renda, inclusão e oportunidades. Além disso, o acordo Mercosul – União Europeia representa a ampliação das possibilidades. Esse trabalho das fronteiras vai permitir tracionar novos mercados”, afirmou.

Acordo com União Europeia amplia perspectivas

Rodrigo Soares também ressaltou que o acordo entre Mercosul e União Europeia abre novas perspectivas para o Brasil e exige preparação estratégica dos empreendedores nacionais para competir em novos mercados internacionais.

“Precisamos estar preparados para interagir com os europeus e o trabalho nas regiões de fronteira pode contribuir”, declarou o presidente do Sebrae.

O gerente da Unidade de Assessoria Internacional do Sebrae Nacional, Vinicius Lages, destacou a relevância geopolítica das regiões de fronteira e defendeu uma visão estratégica desses territórios para o futuro econômico do país. Segundo ele, o Brasil reúne condições estruturais para converter vantagens naturais em vantagens competitivas.

“Na produção de alimentos o país pode crescer muito mais, como também na área de bioinsumos, transição energética e minerais críticos que colocam o país dentro da perspectiva da nova economia”, avaliou.

Infraestrutura e logística entram na pauta

A programação do primeiro dia contou ainda com o painel “Integração, Infraestrutura e desenvolvimento de regiões de fronteira”, que reuniu o ministro João Carlos Parkinson, chefe da Divisão de Integração de Infraestrutura do Ministério das Relações Exteriores, e Pedro Silva Barros, técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A mediação foi conduzida pelo analista da Unidade de Assessoria Internacional do Sebrae, Getúlio Vaz.

Durante o debate, o ministro Parkinson apresentou um panorama das transformações ocorridas nas fronteiras brasileiras nas últimas décadas e ressaltou a importância da logística dentro do atual cenário geopolítico internacional. Como exemplo, citou os impactos do estreito de Ormuz sobre os preços globais do petróleo.

“A realidade está mudando e temos que trabalhar para fortalecer a nossa integração regional que possibilita melhores condições para os cidadãos e empresários”, enfatizou.

Ainda pela manhã, especialistas participaram do painel “Estratégias de Integração, Financiamento e Políticas Nacionais: Oportunidades para o Desenvolvimento das Fronteiras”. O debate reuniu Marcelo Shinkoda, da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento e Orçamento; Vitarque Lucas Coelho, coordenador-geral de Gestão do Território do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional; e Eduardo Café, especialista sênior em operações do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Experiências regionais e empreendedorismo amazônico

A programação da tarde foi dedicada à apresentação de iniciativas do Sistema Sebrae desenvolvidas nos estados de Roraima, Paraná, Amapá, Acre, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. As ações buscam fortalecer o empreendedorismo e ampliar oportunidades econômicas em regiões consideradas estratégicas para a integração sul-americana.

Na quinta-feira (14), o evento terá continuidade com a apresentação de experiências do Programa Territórios Empreendedores na Região de Fronteira, além da realização de oficinas voltadas a políticas públicas, governança territorial e oportunidades de desenvolvimento para pequenos negócios.

Entre os participantes está o analista do Sebrae Acre, Marcos Maciente, integrante da unidade de desenvolvimento do ambiente de negócios. Ele destacou a importância do empreendedorismo para a geração de renda e inclusão social em áreas da Amazônia.

“Entendemos que trabalhar o empreendedorismo nessas regiões de fronteira dá oportunidade de crescimento, de trabalho, aumenta renda para as pessoas que vivem no bioma Amazônico”, pontuou.