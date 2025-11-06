Sebrae destaca papel dos pequenos negócios na Cúpula do Clima

247 - O Sebrae representou os pequenos negócios brasileiros na abertura da Cúpula do Clima, realizada na manhã desta quinta-feira (6) em Belém. O evento marcou o início dos principais debates políticos e técnicos da COP30, com foco em soluções amazônicas e ações voltadas à economia de baixo carbono. As informações são do próprio Sebrae.

Parte da delegação oficial do Brasil, o presidente do Sebrae, Décio Lima, destacou o compromisso da instituição em integrar sustentabilidade, inclusão produtiva e inovação, conectando pequenos negócios, comunidades locais e cadeias globais de valor. Para Lima, o país vive um momento histórico na agenda climática e tem na Amazônia o eixo central para um novo modelo de desenvolvimento sustentável.

“A COP30 é um grande acontecimento para a humanidade, e o Brasil, pela primeira vez, torna-se o centro dos esforços para garantir uma economia sustentável, capaz de assegurar aquilo que é fundamental: a própria existência do planeta”, afirmou.

O dirigente elogiou o papel do governo brasileiro na organização das conferências e na liderança da agenda climática global. “Aqui está não apenas o debate de conteúdo, mas o retrato de uma economia sustentável. Somos um país que consome energia limpa e que pode ser exemplo para o mundo, assegurando, sobretudo, a existência humana. Viva o Brasil, viva a COP30”, enfatizou Lima, em discurso que recebeu aplausos das autoridades presentes.

Diante de representantes de governos, instituições multilaterais e do setor produtivo, Lima reforçou a importância dos pequenos empreendimentos como protagonistas da transição verde. Segundo ele, as micro e pequenas empresas são fundamentais para gerar renda, preservar a floresta e transformar o potencial da Amazônia em oportunidades concretas de desenvolvimento.

“O Sebrae está aqui para garantir que essa voz seja ouvida na COP30 e em todas as agendas globais pelo clima”, ressaltou o presidente.

Espaço amazônico de inovação e cultura

Com um estande de 400 m² instalado na Green Zone da COP30, o Sebrae criou uma experiência imersiva inspirada na Amazônia e na diversidade brasileira. O espaço funciona como uma vitrine viva de inovação, cultura e negócios sustentáveis, promovendo encontros entre empreendedores, investidores e lideranças públicas e privadas.

A estrutura conta com sala de reuniões, auditório e uma loja colaborativa de produtos da bioeconomia, reforçando a conexão entre sustentabilidade e geração de renda. A programação, que ocorre de 10 a 21 de novembro, das 9h às 20h, mescla conteúdo técnico, atividades culturais e experiências sensoriais.

Entre as atrações estão exibições de webséries e documentários no “PedaCine do Brasil”, apresentações artísticas, degustações e harmonizações com ingredientes regionais, além de outras ações que ressaltam o potencial criativo e econômico da Amazônia.