Sebrae e Fundação BB inauguram espaço em homenagem a Chico Mendes na COP30

247 - Uma plateia diversa, formada por representantes de comunidades quilombolas, povos indígenas e organizações da sociedade civil, participou na noite deste domingo (9) da abertura do Espaço Chico Mendes e Fundação Banco do Brasil, em Belém, durante a COP30. A iniciativa, segundo a Agência Sebrae de Notícias, busca dar visibilidade à ciência e a projetos sustentáveis, além de incentivar experiências de inclusão produtiva que traduzam, no plano local, as discussões globais sobre o clima.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações; a princesa Esmeralda da Bélgica; o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana; e o presidente do Sebrae, Décio Lima. Também participaram Angela, Elenira e Angélica Mendes, respectivamente filhas e neta do seringueiro e ambientalista Chico Mendes, assassinado em 1988 no Acre por enfrentar interesses contrários à preservação da floresta.

Em seu discurso, Décio Lima homenageou o legado de Chico Mendes e citou o pensador indígena Ailton Krenak, ao defender que a sustentabilidade é uma “utopia possível” diante da emergência climática. Para o presidente do Sebrae, a bioeconomia impulsionada por empreendedores locais é uma via concreta para romper com a lógica de concentração de riqueza ainda presente nas cadeias produtivas globais. “Ministra, a senhora é uma voz brilhante por trazer ao mundo a sua utopia permanente, que é lutar por um planeta sustentável”, declarou, dirigindo-se a Marina Silva.

A ministra Marina Silva relembrou momentos de sua convivência com Chico Mendes e afirmou que ele se emocionaria ao ver o Estado atuando de forma integrada em defesa da floresta. “Herança é aquilo que se divide e acaba. O Chico deixou um legado”, disse. Já Luciana Santos destacou a importância simbólica do espaço estar instalado no Museu Paraense Emílio Goeldi, instituição que há 160 anos produz conhecimento científico sobre a Amazônia. “Unir ciência, cultura, diversidade e natureza num espaço que homenageia Chico Mendes tem um significado muito especial”, afirmou a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações.

O Espaço Chico Mendes e Fundação Banco do Brasil abrigará, ao longo da COP30, uma programação com debates, rodas de conversa e exposições que destacam soluções criadas por comunidades tradicionais, movimentos extrativistas e empreendedores da bioeconomia. Parceiro histórico da Fundação BB, o Sebrae mantém cooperações voltadas à educação empreendedora e firmou recentemente um convênio para fortalecer negócios solidários em áreas urbanas, rurais e comunitárias. O espaço é uma iniciativa do Comitê Chico Mendes, do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) e da Fundação Banco do Brasil, e funcionará até 21 de novembro, no Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém.

O Sebrae na COP30

Com um estande de 400 m² instalado na Green Zone, o Sebrae transforma sua participação na COP30 em uma experiência imersiva inspirada na Amazônia e na diversidade brasileira. O espaço reúne inovação, cultura e diálogo, com auditório, sala de reuniões e loja colaborativa de produtos da bioeconomia, conectando empreendedores, investidores e lideranças ambientais.

De 10 a 21 de novembro, das 9h às 20h, a programação combina conteúdo, cultura e sensorialidade, incluindo a exibição de webséries e documentários no “PedaCine do Brasil”, além de apresentações culturais, degustações e harmonizações com ingredientes regionais. O Sebrae também estruturou a Zona do Empreendedorismo (En-Zone), no Parque Belém Porto Futuro, e promove diversas ações urbanas e atividades paralelas pela capital paraense.