Sebrae e IFSC firmam acordo para formar 15 mil estudantes empreendedores

247 - O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) assinaram, nesta segunda-feira (9), um acordo de cooperação técnica voltado à promoção da educação empreendedora entre estudantes do estado. A iniciativa prevê a realização de ações conjuntas durante os próximos três anos, por meio do Programa Supernova e do Desafio de Ideias Inovadoras, com impacto estimado em cerca de 15 mil alunos dos ensinos Técnico e Superior em Santa Catarina.

A informação foi divulgada pelo Sebrae, que destaca a parceria como parte de um esforço para estimular a criação de novos negócios e fortalecer a cultura de inovação entre jovens universitários e estudantes da educação profissional.

Segundo o presidente do Sebrae, Décio Lima, a proposta busca ampliar o papel das instituições de ensino no estímulo ao empreendedorismo e à inovação tecnológica. “Nós estamos garantindo a construção para além da academia, o apoio ao espírito empreendedor da juventude que contribui para induzir a economia nos processos de inovação, de inteligência artificial e de criação de startups”, afirmou.

Santa Catarina já teve participação de destaque na edição piloto do Supernova realizada em 2025, em parceria com o Ministério da Educação (MEC). Na ocasião, equipes do IFSC conquistaram o primeiro e o segundo lugares na região Sul. O desafio reuniu 3.047 estudantes inscritos, organizados em 1.174 equipes de todo o país.

Durante a cerimônia desta segunda-feira, foi reconhecida a equipe vencedora da região Sul, formada por alunos do campus de Garopaba (SC). A ideia vencedora surgiu a partir da experiência pessoal de um dos estudantes. Inspirado no trabalho da mãe na construção civil, Vitor Xavier percebeu as dificuldades enfrentadas por profissionais do setor para localizar fornecedores.

A partir dessa observação, ele e o colega Gabriel Reis desenvolveram o conceito de um aplicativo capaz de conectar empresas e fornecedores de forma mais ágil. Agora, a dupla pretende transformar o projeto em um negócio real. “Tivemos o apoio de um orientador que nos ajudou bastante a estruturar a ideia. Também participamos das aulas e das atividades do programa, que contribuíram muito para a construção do pitch e do modelo de negócio. Foi uma experiência bem importante para a gente”, relatou Gabriel.

Como parte da premiação, os estudantes participarão do South Summit Brazil, que será realizado entre os dias 25 e 27 de março, em Porto Alegre, reunindo empreendedores, investidores e especialistas do ecossistema de inovação.

Da sala de aula para o mercado

Para o reitor do IFSC, Zízimo Moreira Filho, a cooperação entre as instituições amplia as possibilidades de transformar pesquisas acadêmicas em soluções concretas para a sociedade.

“Nós temos vários exemplos de trabalhos de pesquisa que envolvem os alunos. Esses trabalhos podem servir em produtos para atender o anseio da sociedade em uma linha específica. Então, essa parceria entre o Sebrae dá essa possibilidade, um incentivando o outro”, avaliou.

O IFSC desenvolve iniciativas voltadas à inovação desde 2015, quando passou a promover o Desafio de Ideias Inovadoras dentro da instituição. Com o novo acordo, a expectativa é ampliar a participação de estudantes e fortalecer a conexão entre ensino, pesquisa e empreendedorismo.

Atualmente, o instituto reúne cerca de 2,8 mil servidores e mais de 40 mil estudantes. Na área de pesquisa e inovação, são mais de 170 grupos de pesquisa credenciados, além de 45 cursos de especialização, cinco mestrados profissionais e polos dedicados ao desenvolvimento tecnológico.

Para o pró-reitor do IFSC, Tiago Semprebom, um dos desafios centrais da inovação é levar o conhecimento acadêmico para o mercado. “Um elemento essencial do processo de inovação é a transferência de tecnologia. Ou seja, transformar o conhecimento produzido nas universidades e centros de pesquisa em soluções aplicadas, novos produtos, processos e negócios”, ponderou.

Expansão do programa Supernova

A partir deste ano, o programa Supernova passa a ter alcance nacional e será voltado especialmente a estudantes do ensino superior. A proposta é que, além de desenvolver competências empreendedoras, o Sebrae auxilie os participantes a transformar projetos acadêmicos em negócios viáveis.

De acordo com o coordenador de Projetos para Startups do Sebrae, Paulo Puppin, a integração entre instituições de ensino e entidades de apoio ao empreendedorismo amplia o potencial de inovação.

“Instituições de ensino como a IFSC tem o conhecimento, a inovação. O Sebrae conhece de gestão. Quando unimos essas duas competências, as possibilidades são enormes. Nosso objetivo é dar estrutura para que as ideias dos alunos possam ser transformadas em negócios social, econômica e ambientalmente sustentáveis”, afirmou.

O Supernova é um programa do Sebrae destinado ao desenvolvimento de projetos inovadores e à transformação dessas iniciativas em ideias de negócios. A meta da instituição é alcançar um milhão de estudantes em três anos e reunir pelo menos 40 mil projetos em fase de ideação. “Nesse ponto, o Sebrae já tem toda a expertise para continuar com o trabalho de acelerar as startups”, complementou Puppin.

As inscrições para a nova edição abrem em 21 de março. Em 2026, o programa contará com três temporadas: uma no primeiro semestre e duas no segundo. Cada ciclo terá duração aproximada de três meses e contará com mentorias, videoaulas e acompanhamento especializado.

Para participar, os estudantes devem se inscrever no site do programa e formar equipes de dois a quatro integrantes, podendo contar com um professor orientador. Durante seis semanas, os grupos percorrem uma trilha de formação com atividades teóricas e práticas, culminando na apresentação de um planejamento de projeto e de um vídeo explicativo da proposta.

Ao final de cada temporada, as melhores equipes são premiadas, com destaque para projetos que demonstrem potencial de inovação e viabilidade de mercado.