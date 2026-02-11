Sebrae e Magazine Luiza firmam parceria por inclusão digital

247 - A reunião estratégica entre gestores do Sebrae e do Magazine Luiza, realizada nesta terça-feira (10), em São Paulo (SP), definiu ações que devem ser implementadas ainda neste ano para fortalecer o empreendedorismo inclusivo no país. As informações foram divulgadas após o encontro, que consolidou a proposta de incluir vendedores parceiros na plataforma do Magalu, ampliando o acesso de pequenos negócios ao mercado digital.

O presidente do Sebrae, Décio Lima, destacou a relevância da parceria em construção e exaltou o papel da empresária Luiza Trajano. “A Luiza Trajano representa tudo aquilo que o Brasil precisa. Ela traz a força do empreendedorismo feminino e incorpora uma economia humanizada, mas que ao mesmo tempo tem bastante clareza sobre a importância das novas tecnologias para a geração de renda e empregos para o povo brasileiro”, afirmou.

Segundo Décio Lima, um dos objetivos centrais da aliança é dar visibilidade a produtos brasileiros que ainda não alcançaram o grande público consumidor. “Nós queremos trazer aquilo que é natural da própria criatividade do nosso povo. O trabalho dos artesãos, a produção feita no Norte do país, as biojóias da Amazônia. Uma produção originária do Brasil e que ainda não está disponibilizada nos grandes mercados”, acrescentou.

A empresária Luiza Trajano ressaltou que a cooperação com o Sebrae não é recente e que a intenção agora é ampliar o alcance das ações conjuntas. “Somos parceiros do Sebrae há muito tempo. Agora, queremos ampliar com treinamento e garantir ainda mais qualidade aos empreendedores do Brasil”, declarou. O Magazine Luiza conta atualmente com 1.300 lojas físicas e mais de 500 pontos de coleta, além de ser a nona marca mais valiosa do país. A personagem Lu, vinculada à empresa, soma mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais.

Décio Lima informou que a parceria prevê a capacitação de pequenos negócios, com resultados esperados já no primeiro semestre deste ano. Ele também destacou a expansão do Sebrae nos últimos três anos. “Chegamos a 65 milhões de atendimentos somente em 2025 e temos quase 5 mil pontos de atendimento espalhados por todo o país”, disse. Para ele, “A sustentabilidade, a inovação e a digitalização são os pilares do empreendedorismo inclusivo”.

O presidente do Sebrae classificou o encontro como um momento de celebração e reforçou o simbolismo da empresária para o setor. “Luiza Trajano traz a força da mulher, da figura humana e do acolhimento”, completou.

O diretor técnico do Sebrae Nacional, Bruno Quick, também enfatizou a importância da parceria e elogiou a trajetória do Magazine Luiza. “Essa é uma empresa genuinamente brasileira, que resgatou um espaço que era um ícone do país (o Conjunto Nacional, na Avenida Paulista) para transformá-lo em um novo conceito para o varejo”, afirmou. De acordo com ele, a proposta é unir a expertise do Sebrae à capacidade de inovação da varejista. “Essa aliança estratégica vai colocar em evidência os produtos dos biomas brasileiros, tornando mais fácil a experiência dos consumidores e propiciando esse conhecimento de produtos da nossa bioeconomia”.

Além da definição das etapas de trabalho, a agenda incluiu visita à Galeria Magalu, instalada na Avenida Paulista, no espaço que abrigava a antiga Livraria Cultura. Luiza Trajano apresentou pessoalmente o local e explicou o conceito do ambiente. “O consumidor pode comprar pela internet e vir buscar aqui. Esse é o espaço da convivência, a praça da manifestação para a democratização, palco das interações”, afirmou a empresária.