Sebrae e OAB lançam projeto para capacitar 12 mil escritórios

247 - Uma parceria firmada nesta segunda-feira (9), em Brasília, entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CF-OAB) pretende levar capacitação e consultorias a 12 mil escritórios de advocacia em todo o país. O projeto, intitulado “Empreendedorismo Jurídico e Advocacia”, terá duração de três anos e busca fortalecer a atuação profissional de advogados e advogadas com foco em gestão, finanças, gestão de pessoas, marketing e uso de inteligência artificial.

As informações foram divulgadas pelo Sebrae após a assinatura do acordo, que tem como objetivo apoiar a modernização dos escritórios jurídicos e promover uma advocacia mais eficiente, sustentável e socialmente responsável.

Durante o evento, a diretora de Administração e Finanças do Sebrae, Margarete Coelho, destacou que a parceria surge da convergência entre o público atendido pelas duas instituições. “Compartilhamos um mesmo público. O Sebrae conhece os desafios de quem empreende em micro e pequena escala. Por sua vez, a OAB sabe a realidade dos advogados que investiram anos no saber jurídico. Nosso objetivo com o projeto é construir uma ponte entre os dois universos reconhecendo que os advogados também são empreendedores”, afirmou.

Além da capacitação de milhares de escritórios, o acordo estabelece metas específicas para ampliar o alcance da iniciativa. Entre elas está a habilitação de 300 advogados para prestação de serviços por meio da rede do Sebrae e o atendimento jurídico a pelo menos 15 mil pequenos negócios. Para Margarete Coelho, o impacto do projeto pode ser significativo tanto para os profissionais da advocacia quanto para o ambiente empreendedor brasileiro. “Juntos vamos construir algo que vai deixar marcas muito importantes na vida dos empreendedores e dos advogados do Brasil”, enfatizou.

O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, ressaltou que a iniciativa representa uma oportunidade estratégica para que advogados atualizem suas práticas profissionais diante das transformações do mercado. Segundo ele, a formação contínua é essencial para acompanhar as novas demandas da atividade jurídica. “A educação e a capacitação permanente são bandeiras defendidas por todos nós. Faço um apelo ao Sebrae para que possa levar essa iniciativa ao interior do Brasil, para que possamos alcançar cada advogado que está afastado dos grandes centros e tem a necessidade desse serviço”, disse.

Na avaliação do coordenador-geral das Comissões, Procuradorias e Projetos Estruturantes da OAB, Rafael Horn, a parceria também responde a uma lacuna na formação acadêmica dos profissionais do direito. “Os advogados e advogadas nada mais são do que microempresários na venda de produtos de advocacia. Nosso interesse é fazer com que eles se capacitem exatamente naquilo que é a deficiência das faculdades de direito, que é apoiar os advogados a terem uma melhor gestão de suas empresas”, afirmou.

A presidente da Comissão Especial de Governança e Apoio das Micro e Pequenas Empresas da OAB, Andréia Dota, também destacou o potencial da cooperação entre as duas instituições. “Temos a necessidade e o Sebrae tem a expertise. É um projeto ganha-ganha. Faremos o lançamento em todos os estados para direcionar a iniciativa de acordo com a demanda local”, convocou.

Com a implementação do projeto, Sebrae e OAB pretendem ampliar a profissionalização da advocacia no país e, ao mesmo tempo, fortalecer o suporte jurídico oferecido aos pequenos negócios, segmento considerado essencial para a economia brasileira.