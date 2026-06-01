Sebrae e Petrobras lançam ação para inclusão de catadores e ampliam cadeia de biocombustíveis no Ceará

247 - O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Petrobras Biocombustível (PBio) assinaram um protocolo de intenções para impulsionar a cadeia produtiva de biocombustíveis a partir da coleta de óleo de cozinha usado. O acordo foi formalizado nesta sexta-feira (29), em Fortaleza (CE), durante a programação da Semana do MEI 2026.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), a iniciativa tem como foco a promoção da sustentabilidade, da inclusão produtiva e da economia circular, ampliando oportunidades de geração de renda para trabalhadores ligados à reciclagem e ao reaproveitamento de resíduos.

A parceria prevê ações voltadas à inovação, à capacitação de catadores, à disseminação de boas práticas ambientais e ao desenvolvimento de novos modelos de negócios sustentáveis. A expectativa é fortalecer a atuação das cooperativas e ampliar a participação desses trabalhadores na cadeia de produção de biocombustíveis.

Parceria para inclusão produtiva

A assinatura ocorreu durante o lançamento do Projeto Pró-Catadores Ceará, realizado na sede do Sebrae Ceará, na Praia de Iracema. O evento reuniu representantes de órgãos públicos, entidades parceiras e organizações ligadas às áreas de trabalho, meio ambiente, limpeza urbana e economia circular.

O presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, destacou que a cooperação reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável e a valorização dos profissionais que atuam na reciclagem.

"Nosso objetivo com essa parceria é fortalecer a economia, promover a sustentabilidade e melhorar a qualidade de vida. O Sebrae segue com o compromisso de apoiar os catadores de materiais recicláveis, promovendo a organização de cooperativas e incentivando a coleta e a reciclagem", afirmou Rodrigo Soares.

Cooperativas ganham reforço

Durante a cerimônia, a presidenta da Rede dos Catadores de Resíduos Sólidos Recicláveis do Estado do Ceará, Leina Duarte, ressaltou a importância da aproximação entre as entidades para fortalecer o trabalho desenvolvido pelas cooperativas cearenses.

"Estamos muito felizes com essa aproximação com o Sebrae, porque precisamos de iniciativas construídas com os catadores e para os catadores. Nós sabemos como fazer acontecer e queremos continuar transformando resíduos em oportunidade, renda e dignidade", declarou.

A Petrobras Biocombustível já mantém projetos de coleta de óleo de cozinha em parceria com cooperativas há cerca de dois anos. Com a entrada do Sebrae, a expectativa é ampliar o alcance das ações e fortalecer a inclusão dos catadores no setor de biocombustíveis.

Expansão da coleta de óleo

Segundo o presidente da PBio, Alex Gasparetto, a união entre as instituições deve ampliar significativamente os resultados alcançados até agora.

"Essa junção entre Pbio e Sebrae vai alavancar esse projeto e a inclusão dos catadores no processo de produção de biocombustível", destacou.

Além da agenda voltada ao lançamento do Pró-Catadores, Rodrigo Soares participou de uma visita técnica à unidade de produção do ProjetoZRO, iniciativa voltada à transformação de resíduos plásticos em produtos de maior valor agregado, combinando geração de renda e preservação ambiental.

Projeto transforma plástico em renda

O ProjetoZRO é desenvolvido pelo Sebrae Nacional em parceria com o Instituto de Pesquisa em Tecnologia e Inovação (THP – The Human Project). A proposta busca estruturar um modelo de negócio capaz de promover inclusão produtiva de pessoas com baixa qualificação técnica, ao mesmo tempo em que contribui para a retirada de resíduos plásticos do meio ambiente.

Atualmente, o programa conta com seis oficinas de transformação instaladas em Santa Luzia do Itanhy (SE), São Luís (MA), Ilha de Itaparica (BA), Fortaleza (CE), Natal (RN) e Trancoso (BA).

Na capital cearense, a oficina é formada por cinco mulheres que já passaram por capacitação e iniciaram a fase de produção. Entre elas está a catadora Maria Alcântara, de 72 anos, responsável pelo sustento da família.

Impacto social e ambiental

Para Maria Alcântara, a participação do Sebrae ampliou o alcance da iniciativa e abriu novas perspectivas para os trabalhadores envolvidos. "O projeto ganhou outra dimensão com a entrada do Sebrae", afirmou.

Outra participante da oficina, Gilvany Mota, de 40 anos e mãe de seis filhos, destacou a importância do trabalho para a geração de renda e para a preservação ambiental. "Eu consigo ajudar minha família e também a natureza. Meu dia a dia é limpar o meio ambiente e transformar plástico", declarou.