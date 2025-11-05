Sebrae e TikTok Shop unem forças para capacitar lojistas na Black Friday

O Sebrae e o TikTok Shop anunciaram uma parceria inédita para oferecer capacitação gratuita a empreendedores que desejam aproveitar o potencial da Black Friday para impulsionar suas vendas on-line. A informação foi divulgada durante o RD Summit, em São Paulo, e publicada pelo portal do Sebrae. A iniciativa prevê duas aulas virtuais imersivas, voltadas a pequenos negócios interessados em vender na plataforma sem a necessidade de serem especialistas em produção de conteúdo.

O primeiro treinamento acontecerá no dia 12 de novembro, com foco em quem está começando a vender no ambiente digital. Durante o webinar, os participantes aprenderão a gerar renda mesmo sem produzir vídeos ou transmissões ao vivo, além de conhecer histórias reais de sucesso, diferentes formas de venda e benefícios exclusivos da Black Friday. Também será apresentado um guia prático de cadastro e listagem de produtos, além de ferramentas que auxiliam o vendedor a identificar tendências e oportunidades de mercado.

As inscrições podem ser feitas no site sebrae.com.br/blackfriday.

A segunda aula, marcada para 19 de novembro, será conduzida por gestores de categoria do TikTok Shop, que compartilharão insights sobre tendências, estratégias e casos práticos para otimizar resultados em segmentos como moda e acessórios, beleza, alimentos, brinquedos, casa e eletrônicos. A proposta é acelerar a entrada dos novos vendedores e ajudá-los a gerar resultados já durante o período de promoções.

Como complemento à capacitação, será disponibilizado um e-book exclusivo com histórias reais de vendedores e criadores, acessível por QR code no aplicativo do TikTok. A expectativa é de que o comércio eletrônico movimente cerca de R$ 13 bilhões durante a Black Friday deste ano, segundo o Sebrae.

De acordo com William Almeida, gestor de mercado digital do Sebrae, o momento é estratégico para que empreendedores aproveitem o crescimento das vendas digitais. “Com estratégia e criatividade, o empreendedor pode aproveitar ao máximo o potencial do TikTok Shop com sucesso e ganhar mais”, afirmou. Ele destacou ainda que “o Sebrae é a casa do empreendedor e se consolidou como principal impulsionador do pequeno negócio nas vendas on-line, o parceiro ideal para apoiar sua jornada digital”.

Já Woolley Allan, gerente de Políticas Públicas do TikTok, ressaltou que a parceria reforça o compromisso da plataforma com a inclusão digital e o fortalecimento econômico dos pequenos negócios. “O TikTok Shop é uma porta de entrada para que empreendedores brasileiros prosperem no ambiente digital com autenticidade, inovação e impacto real, fortalecendo o ecossistema econômico e impulsionando o desenvolvimento local em todas as regiões do país”, afirmou.

Crescimento acelerado da plataforma

Desde sua chegada ao Brasil, o TikTok Shop tem se consolidado como uma ferramenta estratégica para o varejo digital. Entre maio e setembro de 2025, a receita diária média cresceu 26 vezes, e o número de lojistas e marcas ativas aumentou 11 vezes no mesmo período, segundo dados divulgados pela empresa. O crescimento expressivo confirma o interesse de empreendedores em explorar novos canais de venda e alcançar públicos mais amplos.

Para celebrar sua primeira Black Friday no Brasil, o TikTok Shop anunciou que oferecerá descontos de até 30% em produtos selecionados ao longo de todo o mês. Além disso, os próprios lojistas poderão aplicar reduções adicionais, que serão acumulativas, ampliando o atrativo das ofertas e estimulando o consumo na plataforma.