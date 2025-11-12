Sebrae lança aval para impulsionar crédito verde em pequenos negócios

247 - Em meio às discussões internacionais sobre a transição ecológica durante a COP30, o Sebrae anunciou, nesta terça-feira (11), uma medida inédita para impulsionar o crédito sustentável no Brasil. De acordo com informações divulgadas pela instituição, as instituições financeiras conveniadas ao Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) passam a contar com uma nova linha de aval específica para operações de crédito verde e sustentável voltadas a micro e pequenas empresas.

Batizada de Acredita Sustentabilidade, a iniciativa reforça a estratégia do Sebrae de ampliar o acesso ao crédito orientado e assistido, especialmente para empreendedores que investem em práticas ambientais responsáveis. O lançamento ocorreu no estande do Sebrae na Green Zone, em Belém (PA), durante a COP30, após um debate que reuniu especialistas em financiamento climático.

Segundo Giovanni Bevilaqua, coordenador de Acesso a Crédito e Investimentos do Sebrae, a ampliação do Fampe para incluir operações sustentáveis representa um avanço importante na democratização do crédito verde. “Essa iniciativa reduz entraves que historicamente afastam os pequenos negócios do crédito sustentável, como a exigência de garantias reais, o custo elevado e a burocracia na contratação de financiamentos voltados à agenda ambiental”, afirmou.

Giovanni Bevilaqua (esquerda) defendeu a ampliação do Fampe para operações sustentáveis (Photo: Wesley Santos/Sebrae)





Durante o evento, o Sebrae também apresentou o e-book “Financiando o Desenvolvimento Verde e Sustentável dos Pequenos Negócios”, que reúne um panorama inédito das linhas de crédito verde disponíveis no país. O material detalha critérios de elegibilidade, condições de contratação e oportunidades de financiamento oferecidas por diferentes instituições financeiras.

O guia — disponível gratuitamente no site do Sebrae — destaca instrumentos financeiros e programas de fomento à sustentabilidade promovidos por bancos como Banco do Brasil, BNDES, Banco da Amazônia, Caixa e Sicredi, entre outros. O objetivo é orientar empreendedores sobre as melhores opções de crédito e apoiar a transição para modelos de negócio mais sustentáveis.

Sobre o Acredita Sustentabilidade

O Acredita Sustentabilidade integra o conjunto de soluções de crédito orientado e assistido do Sebrae, voltadas para apoiar micro e pequenas empresas na tomada de crédito de forma planejada e segura. Por meio do Fampe, o Sebrae atua como avalista de até 80% do valor do empréstimo junto às instituições financeiras conveniadas, facilitando o acesso dos empreendedores a recursos voltados à sustentabilidade.

A nova linha busca ampliar o impacto dos pequenos negócios na economia verde, promovendo inclusão financeira e estimulando investimentos em eficiência energética, gestão de resíduos, uso racional de recursos naturais e outras práticas alinhadas à agenda climática.