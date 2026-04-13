Sebrae lança edital e seleciona jogos digitais no Brasil

247 - O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) anunciou, nesta segunda-feira (13), a abertura das inscrições para o Edital Sebrae Games 2026, uma chamada pública voltada exclusivamente a jogos digitais em desenvolvimento criados por empresas brasileiras. A iniciativa tem como foco estimular o crescimento do setor, oferecendo não apenas premiação, mas também oportunidades de posicionamento estratégico no mercado.

De acordo com informações do próprio Sebrae, o edital foi estruturado como uma ferramenta de aceleração para estúdios nacionais, ampliando a visibilidade dos projetos tanto no cenário interno quanto no exterior. A proposta também busca fortalecer a credibilidade dos desenvolvedores e promover a conexão com uma rede de inovação voltada à competitividade da indústria de games.

Mais do que um reconhecimento, a participação no edital representa uma chance concreta de desenvolvimento empresarial. Ao integrar a iniciativa, os estúdios passam a ter acesso a um ecossistema que favorece a expansão de negócios, além de aumentar o alcance e a relevância de seus projetos no mercado.

O gestor nacional de Games do Sebrae, Eúde Amor, destacou a importância da iniciativa para os empreendedores do setor. Segundo ele, “Fazer parte do Edital Sebrae Games é uma forma prática de acelerar o estúdio como negócio. Além do reconhecimento, o empreendedor ganha a possibilidade de ampliar alcance e credibilidade do projeto, se aproximar do ecossistema e entrar numa iniciativa nacional do Sebrae voltada à competitividade e inovação no setor.”

A jornada de seleção será dividida em quatro etapas: Triagem; Avaliação Regional, que definirá o Top 100; Avaliação Nacional, responsável por selecionar o Top 30 — que receberão Selo e Vitrine Digital —; e, por fim, a Premiação. Entre os destaques, o Top 10 terá a oportunidade de participar de uma missão internacional na Gamescom 2026, na Alemanha, com suporte integral para um representante de cada estúdio. Os resultados e atos oficiais serão divulgados no site do concurso.

O edital é destinado a pequenos negócios brasileiros, incluindo microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que possuam CNPJ ativo, sede no país e tempo de constituição entre 12 meses e 20 anos. Também é exigida regularidade fiscal e que o representante legal seja maior de idade.

Cada empresa poderá inscrever apenas um projeto, que deve ter propriedade intelectual própria — não sendo permitido o modelo de trabalho sob encomenda (work-for-hire). Além disso, é necessário apresentar uma versão jogável estável (build) para PC, Web ou dispositivos móveis, bem como comprovar, no mínimo, 10 horas em Soluções Sebrae.

Os interessados devem acompanhar o lançamento da página oficial do edital, ler atentamente todas as regras, verificar o cronograma e reunir a documentação necessária. O Sebrae também orienta os participantes a monitorarem seus canais de contato, como e-mail, SMS e WhatsApp, para não perderem comunicações importantes ao longo do processo seletivo.