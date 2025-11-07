Sebrae lança En-Zone e mostra força do empreendedorismo amazônico

247 - Durante a COP 30, realizada em Belém, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Pará apresenta, a partir desta segunda-feira (10), a Entrepreneurship Zone (En-Zone) – a Zona do Empreendedorismo. Segundo informações do Sebrae, o espaço ficará aberto ao público até o dia 21 de novembro, das 16h às 22h, no Parque Urbano Belém Porto Futuro I, com entrada gratuita.

Com uma área de quase 17 mil metros quadrados, a En-Zone celebra o empreendedorismo amazônico e sua relação com a conservação ambiental. O espaço reúne produtos de 227 empreendimentos de todos os biomas brasileiros, a Casa Pará, espaços de capacitação, instalações imersivas sobre o turismo nacional, palco com atrações musicais diárias e uma ampla praça de alimentação com dez restaurantes.

Sob o tema “Amazônia Viva – O Futuro Gira Aqui”, o público poderá percorrer um circuito sensorial que inclui obras de artistas amazônidas, esculturas, painéis interativos e instalações feitas em miriti. Entre os destaques, estão também as biojoias amazônicas, símbolo da produção sustentável e do design regional.

“A Floresta Amazônica está no centro dos debates globais sobre o futuro do planeta. Por isso, nada mais justo do que mostrarmos uma Amazônia pulsante, que conserva tradições, abriga uma riqueza natural imensurável e que gera renda para quem vive nela e dela”, destacou o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

“O Sebrae lidera o movimento para posicionar os pequenos negócios no centro do desenvolvimento sustentável”, completou.

Para participar das atividades e acompanhar a programação, os visitantes devem baixar o aplicativo 30 En-Zone, disponível gratuitamente para Android e Apple. A iniciativa é uma realização do Sebrae/PA, com parceria de conectividade da Claro, patrocínio da Hydro e do Sicredi, e apoio institucional da Prefeitura de Belém, Governo do Pará e Governo Federal.

A En-Zone integra o conjunto de ações do Sebrae durante a COP 30, que incluem também atividades na Green Zone, Vila Domos e Casa Brasil. A instituição participa ainda da execução do Circuito Cidade em Movimento e da apresentação do Global Citizen em Belterra. Além disso, o Sebrae foi um dos apoiadores do Festival Global Citizen Amazônia, realizado no último sábado (1º), no Mangueirão, em Belém, onde organizou os empreendedores da área de alimentação.