Sebrae lança ferramenta para acelerar internacionalização de startups

247 - O Sebrae apresentou uma nova ferramenta voltada ao fortalecimento da presença internacional de startups brasileiras durante o Web Summit Rio 2026. A iniciativa busca ajudar empresas inovadoras a avaliar sua capacidade de expansão para outros países e a identificar os principais desafios que precisam ser superados para competir no mercado global.

Segundo informações divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), a novidade foi lançada durante a programação do evento e está disponível para demonstração no estande do Sebrae, localizado no Pavilhão 2 do RioCentro. A ferramenta recebeu o nome de Autodiagnóstico de Prontidão para Internacionalização e foi desenvolvida para medir o nível de maturidade de startups interessadas em atuar fora do Brasil.

A proposta é fornecer uma análise estruturada sobre a preparação das empresas para ingressar em mercados internacionais. A partir dos resultados obtidos, os empreendedores podem visualizar pontos fortes, identificar lacunas estratégicas e receber orientações para avançar em sua jornada de expansão global.

Ferramenta avalia diferentes áreas do negócio

O autodiagnóstico foi elaborado para oferecer uma avaliação prática e objetiva. Durante o processo, os empreendedores respondem a perguntas relacionadas a aspectos considerados fundamentais para a internacionalização de uma startup.

Entre os temas analisados estão a composição da equipe, características do produto, conhecimento de mercado, modelo de negócio, acesso a financiamento, práticas de governança e estratégias de crescimento internacional. Com base nessas respostas, a plataforma gera um retorno imediato sobre o estágio de maturidade internacional da empresa.

A ferramenta também busca simplificar a compreensão dos desafios enfrentados pelas startups que desejam conquistar novos mercados, permitindo que os empreendedores tenham uma visão mais clara dos passos necessários para alcançar esse objetivo.

Recomendações personalizadas para cada startup

De acordo com Cristina Mieko, Head de Startups do Sebrae Nacional, a solução foi desenvolvida para oferecer orientações específicas conforme o perfil de cada negócio.

"Ela funciona como uma autoavaliação objetiva, sem respostas certas ou erradas, gerando ao final recomendações personalizadas de capacitações, programas, parceiros e ações práticas", explica Cristina Mieko.

A executiva destaca que o objetivo da iniciativa é contribuir para o aumento da competitividade das startups brasileiras em nível internacional, oferecendo uma trilha estruturada de preparação para atuação em outros países.

Apoio estratégico para expansão global

Além de auxiliar os empreendedores na construção de estratégias de internacionalização, a ferramenta também deverá desempenhar um papel importante na atuação institucional do Sebrae junto ao ecossistema de inovação.

Segundo Cristina Mieko, a solução servirá como base para processos de seleção e acompanhamento de empresas apoiadas pela instituição.

"A solução também será base para curadoria e seleção de startups pelo Sebrae e instrumento customização de apoio e programas", complementa.

Com a iniciativa, o Sebrae reforça sua estratégia de apoio ao desenvolvimento de startups brasileiras, oferecendo instrumentos que ajudam a estruturar processos de internacionalização e ampliar as oportunidades de inserção dessas empresas em mercados globais.