Sebrae lança página com orientações para renegociação de dívidas no Novo Desenrola

247 - O Sebrae lançou uma nova página com orientações para micro e pequenos empresários interessados em renegociar dívidas por meio do Novo Desenrola Brasil, também chamado de Desenrola 2.0. As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN). A iniciativa busca ajudar empreendedores a entenderem o funcionamento do programa federal e os critérios necessários para aderir à renegociação.

O prazo para buscar as instituições financeiras e solicitar a renegociação termina em até 90 dias após o lançamento oficial do programa, realizado em 4 de maio de 2026. O Desenrola Empresas é voltado para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), incluindo negócios adimplentes e inadimplentes com dívidas contratadas até 31 de janeiro deste ano.

Segundo o presidente do Sebrae Nacional, Rodrigo Soares, a instituição pretende apoiar empresários que enfrentam dificuldades financeiras e precisam reorganizar suas contas.

“O Sebrae defende historicamente que o crédito assistido é o jeito certo ofertar o crédito para os empreendedores. Isso é fundamental para a renegociação, afinal o Sebrae quer auxiliar o empreendedor no desafio da busca pelo crédito que atenda às suas necessidades”, afirmou.

Na nova página do Portal Sebrae, os empreendedores podem acessar informações sobre as condições de renegociação, além de detalhes sobre linhas de crédito como o ProCred, exclusivo para microempresas, e o Pronampe, destinado a micro e pequenas empresas. Entre as mudanças previstas pelo programa estão ampliação de prazos, carência maior para pagamentos e simplificação no processo de negociação junto aos bancos.

De acordo com Valdir Oliveira, gerente de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Nacional, o cenário econômico atual favorece a renegociação de dívidas.

“O momento da economia favorece uma renegociação, afinal estamos com uma queda da Selic, que influenciará na redução das taxas de juros no Brasil. O programa traz novidades importantes, como alongamento das dívidas e desburocratização na concessão, com os bancos podendo negociar direto com os empreendedores”, destacou.

Além das orientações sobre o programa, o Sebrae também disponibilizou gratuitamente uma ferramenta de planejamento financeiro para ajudar empresários a calcularem sua capacidade de pagamento antes de assumir novos compromissos financeiros.

“É fundamental planejar para renegociar. Não basta ouvir o que o banco está oferecendo. É preciso entender se resolve o problema. Com a planejadora, o empreendedor faz o exercício de saber se aquele conjunto de dívidas que ele vai trocar por outra vai caber dentro do orçamento da empresa”, explicou Valdir Oliveira.

O gerente do Sebrae Nacional ainda reforçou a importância de buscar orientação especializada antes de fechar acordos de renegociação. “Não se trata apenas de renegociar. Muitas vezes será preciso corrigir os rumos da empresa para que seja um instrumento de sustentabilidade do negócio”, concluiu.