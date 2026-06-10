Sebrae lança série com Raí para orientar empreendedores sobre crédito

247 - Buscar crédito para investir no crescimento da empresa ainda é um desafio cercado de dúvidas para milhares de micro e pequenos empreendedores brasileiros. Com o objetivo de tornar esse processo mais claro e acessível, o Sebrae lançou a série “Crédito: Amor ou Cilada?”, apresentada pelo ex-jogador de futebol e tetracampeão mundial Raí. A produção está disponível gratuitamente no canal da instituição no YouTube.

Segundo informações divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), a iniciativa busca desmistificar o acesso ao crédito e orientar empresários sobre como avaliar a necessidade de financiamento, organizar as finanças do negócio e utilizar ferramentas de apoio antes de assumir novos compromissos financeiros.

A proposta da série é utilizar uma linguagem leve e acessível para abordar um tema que costuma gerar insegurança entre empreendedores. A comparação entre a contratação de crédito e o início de um relacionamento serve como fio condutor dos episódios, que apresentam situações comuns enfrentadas por quem administra uma empresa e precisa tomar decisões financeiras estratégicas.

Crédito exige planejamento

Na produção, Raí atua como uma espécie de conselheiro financeiro, conversando com empreendedores em diferentes momentos de sua trajetória empresarial. O ex-jogador também é embaixador do programa Acredita, iniciativa do governo federal voltada ao fortalecimento dos pequenos negócios.

Um dos principais alertas da série é que nem todo empréstimo atende às mesmas necessidades. Os episódios explicam que existem diferentes modalidades de crédito e que a escolha da linha adequada deve levar em conta os objetivos da empresa, seu momento financeiro e a capacidade de pagamento.

A orientação é que o empreendedor avalie cuidadosamente sua situação antes de buscar recursos no mercado. Nesse contexto, o Sebrae destaca a importância do planejamento financeiro como ferramenta fundamental para evitar o endividamento excessivo e garantir que o crédito seja utilizado de forma estratégica.

Ferramentas ajudam na tomada de decisão

Entre os recursos apresentados na série está a Planejadora Sebrae, plataforma gratuita desenvolvida para auxiliar empresários no controle das finanças. A ferramenta permite organizar receitas e despesas, além de projetar cenários que ajudam a identificar se há necessidade real de contratar crédito.

De acordo com o Sebrae, o objetivo é permitir que os empreendedores tenham uma visão mais clara da saúde financeira do negócio antes de assumir parcelas e compromissos de longo prazo.

A série também chama atenção para situações em que empresários já possuem empréstimos contratados e consideram assumir novas dívidas. Nesses casos, a recomendação é evitar decisões impulsivas e buscar orientação especializada antes de avançar com novas operações financeiras.

Consultoria e apoio especializado

Como parte do suporte oferecido pela instituição, os empreendedores podem recorrer às consultorias financeiras do Sebrae. O serviço auxilia na análise das condições econômicas da empresa e na identificação das alternativas mais adequadas para cada realidade.

Outro destaque é a atuação dos Agentes de Crédito, profissionais capacitados que estão presentes em diversas regiões do país. Eles realizam avaliações individualizadas dos negócios e orientam empresários sobre as melhores opções de financiamento disponíveis.

A proposta é que cada empreendedor receba uma análise personalizada, considerando fatores como faturamento, fluxo de caixa, capacidade de pagamento e objetivos de crescimento da empresa.

Fampe amplia acesso ao crédito

A série também apresenta o funcionamento do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), mecanismo gerido pelo Sebrae que busca ampliar o acesso ao crédito para pequenos negócios.

O fundo atua oferecendo garantias para operações financeiras, reduzindo obstáculos frequentemente encontrados por empresários na hora de solicitar empréstimos junto às instituições financeiras.

Segundo o Sebrae, as garantias do Fampe podem chegar a até 100% do valor do crédito contratado no caso de empresas lideradas por mulheres, ampliando as oportunidades de acesso a recursos para investimento e expansão dos negócios.

Todos os episódios de “Crédito: Amor ou Cilada?” já estão disponíveis no canal oficial do Sebrae no YouTube. Além do conteúdo audiovisual, os empreendedores podem acessar pelo Portal Sebrae as ferramentas, orientações e soluções apresentadas ao longo da série.