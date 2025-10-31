Sebrae premia empreendedoras que transformam negócios e comunidades

247 - O empreendedorismo feminino brasileiro ganhou mais visibilidade e reconhecimento com a divulgação das vencedoras do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) 2025, realizada durante o Delas Summit, em Florianópolis (SC). A premiação, que chegou à sua nova edição celebrando a diversidade de trajetórias, premiou Ana Siqueira Calleri (RO), Vilena Ribeiro Silva (MA), Lia Barros (PR), Camila Policarpo (MA) e Osvaldina Pereira da Silva (CE). As vencedoras se destacaram entre as 5.308 inscritas no concurso nacional, que reconhece mulheres empreendedoras em diferentes áreas da economia.

As finalistas passaram por etapas estaduais e regionais antes de alcançar o pódio nacional, nas categorias Microempreendedora Individual (MEI), Produtora Rural, Pequenos Negócios, Ciência e Tecnologia e Negócios Internacionais. Segundo a diretora de Administração e Finanças do Sebrae, Margarete Coelho, a iniciativa vai além do reconhecimento.

“Além de impulsionar os negócios das vencedoras, o prêmio é uma inspiração para outras mulheres investirem em seus sonhos, ao evidenciar o poder de se acreditar no seu potencial”, afirmou Margarete.

Ela destacou ainda que 12 estados foram contemplados nas diferentes categorias (ouro, prata e bronze), “um reflexo do caráter inclusivo, diverso e genuinamente brasileiro dessa premiação”. As segundas colocadas de cada categoria receberam R$ 20 mil, e as terceiras, R$ 10 mil, além de capacitação no Empretec, mentoria on-line e participação em missão técnica.

A missão técnica das vencedoras de 2024 e das finalistas de 2025 está sendo realizada em Florianópolis entre os dias 29 e 31 de outubro, promovendo troca de experiências e novos negócios. “Ao participar da missão, as empreendedoras realizam networking, aprendem umas com as outras e identificam novas oportunidades de negócios”, explicou Louise Machado, gestora nacional do prêmio.

Conheça as vencedoras do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025

Produtora Rural

Na categoria voltada às mulheres do campo, o primeiro lugar ficou com Ana Calleri, de Pacaraima (RR), criadora da marca Imeru Café, produzida pela comunidade indígena Kauwe. Seu projeto alia excelência de gestão, impacto social e ambiental e valorização da cultura local.

Em segundo lugar, Ana Urtado, de Monte Carmelo (MG), se destacou com a Fazenda Três Meninas, referência em café regenerativo do Cerrado Mineiro. O terceiro posto ficou com Gelir Maria Giombelli, de Toleno (PR), que mantém há cinco décadas a Vila Belli, produtora de queijos artesanais premiados.

Ciência e Tecnologia

A maranhense Vilena Ribeiro Silva, de São Luís, conquistou o ouro com a Compensei, plataforma que democratiza o acesso à gestão climática e à compensação de carbono, tornando esses processos acessíveis também a pequenos negócios.

Em segundo lugar, Kellen Petreche, de Votorantim (SP), idealizadora da Edutech21, promove aprendizado dinâmico por meio de tecnologias imersivas e gamificação. Já Weiky Carniello Ferreira Viega, de Anápolis (GO), ficou em terceiro com sua indústria de biotecnologia cosmética baseada em frutos do Cerrado.

Negócios Internacionais

A paranaense Lia Barros, de Curitiba, foi a vencedora com a Slow & Steady Travel, agência que cria experiências turísticas voltadas ao contato com a natureza, especialmente para mulheres acima de 50 anos.

O segundo lugar ficou com Erica de Jesus Santiago, de Ribeirão Preto (SP), fundadora da TKS/Medical Importadora, especializada em tecnologia médica e no modelo de operação “back to back”. A terceira colocada foi Marliene Severiano, de Gurupi (TO), criadora da Amazônia COMEX, que conecta produtores da Amazônia Legal ao mercado internacional com foco em bioeconomia e comércio justo.

Microempreendedora Individual (MEI)

Na categoria dedicada às microempreendedoras, o primeiro lugar foi para Camila Policarpo, de Imperatriz (MA), dona da Dulcé Confeitaria, famosa pelo brownie de coco babaçu, que valoriza ingredientes e saberes locais.

Em segundo lugar ficou Tainara Luziane Machado Santos, de Santana (AP), que comanda a Tati Cakes, especializada em bolos personalizados. O terceiro lugar foi para Adriane Borsatto, de Florianópolis (SC), criadora da Nascer Maker, que alia robótica educacional e desenvolvimento cognitivo infantil.

Pequenos Negócios

A cearense Osvaldina Pereira da Silva, de Madalena, venceu a categoria com o Mel da Serra do Rosário, marca que transforma o mel e seus derivados em cosméticos naturais e produtos de alto valor agregado, com potencial de expansão nacional e internacional.

Em segundo lugar, Luana Inácio Torres Galindo, de Santa Helena (GO), lidera o Arabesque Estúdio de Dança, reconhecido pela gestão eficiente e inspiradora. O bronze ficou com Lua Andrade Alcantara de Carvalho, de Currais Novos (RN), fundadora da Elas Vida Leve, que produz alimentos sem glúten.