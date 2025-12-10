Sebrae reforça ações sociais ao integrar programa Governo na Rua

247 - O Sebrae vai integrar o programa Governo na Rua, coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, em uma ação que pretende aproximar políticas públicas das comunidades brasileiras. A informação foi divulgada nesta terça-feira (9) e confirmada durante a visita do ministro Guilherme Boulos ao presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima. A notícia é da própria Secretaria-Geral da Presidência.

A primeira mobilização conjunta já acontece no próximo sábado (13), no Sol Nascente (DF), uma das maiores comunidades do país. A ação levará ao público programas sociais do governo federal e de instituições parceiras, como Acredita, Pé-de-meia, Minha Casa Minha Vida e Reforma Casa Brasil, entre outros, com objetivo de ampliar o acesso da população a políticas de desenvolvimento, inclusão e cidadania.

Durante o encontro que formalizou a parceria, o presidente do Sebrae, Décio Lima, destacou a relevância da união entre as instituições para fortalecer agendas prioritárias do país. “Nós estamos juntos para produzir resultados naquilo que é fundamental, essa grande obra do governo do presidente Lula que é fazer a inclusão de milhões de brasileiros e poder dar caminhos seguros para que eles possam construir os seus próprios sonhos”, afirmou o dirigente.

O ministro Guilherme Boulos ressaltou o papel central do Sebrae no apoio aos pequenos negócios e na democratização do crédito, citando o impacto do programa Acredita. “O Sebrae fez um trabalho incrível com o programa Acredita, chegando a quem precisa. Muitas vezes as pessoas acham que empreendedor é o grande empresário que está com bilhões no banco, quando na maioria das vezes é a pessoa que está ali na periferia ralando para pagar as contas no fim do mês e que fez o seu negócio”, disse o ministro. Ele destacou ainda o início imediato da cooperação: “É por isso que nós firmamos aqui a nossa primeira parceria”.

No sábado, além de estruturas de diversos ministérios, o Sebrae estará presente com a Carreta do Empreendedor, oferecendo atendimentos, orientações e serviços voltados à formalização, capacitação e fortalecimento de negócios locais. A expectativa é que a iniciativa alcance centenas de moradores da região, reforçando a estratégia do Governo na Rua de levar políticas públicas diretamente a quem mais necessita.