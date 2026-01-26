Sebrae-SP lança canal no WhatsApp para empreendedores da região

247 - O Sebrae-SP lançou um canal oficial no WhatsApp voltado a empreendedores e pessoas interessadas em abrir o próprio negócio nos municípios atendidos pelo Escritório Regional de Piracicaba, que inclui Americana e outras 16 cidades da região.

A iniciativa foi divulgada pelo próprio Sebrae-SP e integra a estratégia de ampliação dos canais de comunicação da instituição, com foco em facilitar o acesso a informações, serviços e oportunidades voltadas ao fortalecimento dos micro e pequenos negócios.

Identificado como “Sebrae | Piracicaba”, o canal reúne conteúdos sobre cursos, eventos, palestras, trilhas de capacitação e orientações práticas de gestão empresarial. O acesso pode ser feito diretamente pelo WhatsApp, por meio da busca pelo nome do canal na plataforma ou pelo link disponibilizado pelo Sebrae.

De acordo com o analista de negócios do Sebrae-SP, Bruno Fermino, a proposta é ampliar o alcance das informações por meio de uma ferramenta já incorporada ao cotidiano dos empreendedores. Segundo ele, o canal permitirá acompanhar, em tempo real, a agenda de atividades e receber orientações práticas relacionadas ao dia a dia dos negócios.

O novo canal passa a funcionar como espaço oficial de divulgação das ações, produtos e serviços do Escritório Regional de Piracicaba, com atualização contínua de conteúdos e foco em oportunidades de capacitação, informação e apoio ao empreendedorismo local.

Além de Americana, o Escritório Regional de Piracicaba atende os municípios de Águas de São Pedro, Capivari, Charqueada, Elias Fausto, Ipeúna, Iracemápolis, Limeira, Mombuca, Nova Odessa, Piracicaba, Rafard, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara d’Oeste, Santa Maria da Serra e São Pedro, ampliando o alcance da iniciativa em toda a região.