Sebrae torna neutras as emissões de sua participação na COP30

247 - Toda a participação do Sebrae na COP30, em Belém, será integralmente compensada em carbono, desde o deslocamento das equipes até a montagem do estande da instituição. De acordo com os dados fornecidos, o cálculo total das emissões e o volume de árvores necessárias para a compensação serão divulgados ao final da conferência. O compromisso também inclui as emissões geradas pelos visitantes que utilizarem o Carbonômetro — ferramenta interativa instalada no estande do Sebrae para medir a pegada de carbono individual.

O presidente da instituição, Décio Lima, enfatiza que a decisão abrange todas as etapas da operação. “O Sebrae compensará o envio de toda a sua delegação. As passagens emitidas pelo Sebrae Nacional serão compensadas, assim como tudo o que envolve a montagem do estande, deslocamentos, infraestrutura, cenografia, fornecedores e materiais”, afirma. Para ele, a iniciativa também tem caráter inspirador: “Queremos ser incentivadores deste novo momento único do Brasil e do mundo. É uma forma a mais de contribuir com o nosso planeta, além de trazer os pequenos negócios para o centro das discussões”.

Startup maranhense lidera estratégia de compensação

A compensação de carbono será conduzida pela Compensei, startup maranhense especializada em climatech e liderada pela CEO Vilena Silva. A empresa utiliza uma plataforma digital para realizar medição, monitoramento, redução e compensação das emissões, seguindo padrões nacionais e internacionais de mitigação.

Vilena considera a parceria um marco importante para ampliar a adoção de práticas sustentáveis no setor produtivo. “A presença de um estande carbono neutro na COP30 mostra o protagonismo do Sebrae em transformar o discurso de sustentabilidade em prática. É uma mensagem poderosa: a de que micro e pequenas empresas também podem ser parte da solução climática”, avalia. Segundo ela, o movimento abre portas para novos modelos de negócio e fortalece a economia de baixo carbono no país.

Liderança feminina na economia verde

A CEO da Compensei — vencedora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025 na categoria Ciência e Tecnologia — também chama atenção para a importância da presença feminina no mercado de carbono e no debate climático. “O mercado de carbono ainda é muito técnico e majoritariamente masculino, mas isso está mudando. As mulheres trazem uma visão integradora, sensível e colaborativa, essencial para enfrentar a crise climática com soluções que unem ciência, propósito e impacto social”, afirma. Para ela, a ampliação da representatividade feminina é parte fundamental da construção de uma economia verde mais inclusiva e diversa.