Semana do consumidor deve movimentar até R$ 8,6 bilhões no país

247 - A Semana do Consumidor deve movimentar entre R$ 8,4 bilhões e R$ 8,6 bilhões no Brasil neste ano, segundo estimativa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O cálculo considera principalmente as vendas realizadas ao longo da semana de promoções que antecede o Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março.

De acordo com a entidade, a projeção foi elaborada com base em dados do setor e indica um crescimento entre 2% e 4% em relação ao desempenho registrado no ano passado. Em 2024, a Semana do Consumidor movimentou cerca de R$ 8,3 bilhões no país, segundo dados da plataforma de monitoramento de comércio eletrônico Neotrust Confi.

Para o economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa, o desempenho das vendas está diretamente ligado ao peso do comércio eletrônico na data. Segundo ele, "a data, hoje, é fortemente associada ao comércio eletrônico. Mesmo caindo em um domingo, neste ano, a expectativa é a de que isso não prejudique o desempenho das vendas, já que grande parte das compras ocorre on-line".

O economista destaca ainda que o próprio varejo ampliou o período promocional, transformando o evento em um ciclo mais longo de ofertas. "Muitos varejistas ampliaram as promoções para vários dias, transformando o evento em uma semana inteira de ofertas", afirma.

Apesar da perspectiva de crescimento, a expansão esperada é considerada moderada. De acordo com Ruiz de Gamboa, fatores macroeconômicos continuam influenciando o comportamento de consumo das famílias. "O avanço projetado é considerado moderado, apesar da melhora recente nos níveis de renda e emprego, que tende a estimular o consumo. Por outro lado, os juros elevados e o alto nível de endividamento das famílias ainda limitam uma expansão mais forte das compras", explica.

Nos últimos anos, o Dia do Consumidor passou a integrar uma sequência cada vez mais frequente de campanhas promocionais no comércio eletrônico ao longo do calendário anual. Esse movimento, segundo especialistas do setor, dilui os grandes picos de vendas que antes se concentravam em poucas datas, distribuindo as oportunidades de consumo em diferentes períodos do ano.