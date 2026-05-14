Semana do MEI 2026 quer bater recorde de atendimentos no país

247 - A Semana do MEI 2026 já começou a mobilizar o ecossistema empreendedor brasileiro e promete ampliar ainda mais o alcance das ações voltadas aos microempreendedores individuais em todo o país. Em sua 17ª edição, a iniciativa promovida pelo Sebrae pretende superar os resultados históricos registrados no ano passado e alcançar a marca de 1,5 milhão de atendimentos até o fim da programação.

Segundo informações divulgadas pelo Sebrae, a mobilização acontecerá entre os dias 19 e 29 de maio, reunindo uma extensa agenda de oficinas, consultorias, capacitações, palestras e atendimentos presenciais e online destinados aos MEIs. A programação será organizada em rede pelos Sebrae estaduais, com atividades voltadas ao fortalecimento e à profissionalização dos pequenos negócios.

O diretor técnico do Sebrae, Bruno Quick, destacou o compromisso da instituição em ampliar o apoio aos empreendedores brasileiros. “O nosso propósito é servir e contribuir, com proximidade, simplicidade e utilidade, para o sucesso daqueles que enfrentam a dura luta cotidiana de empreender. Queremos superar 2025 e bater o recorde de atendimentos em 2026”, afirmou.

Programação terá ações digitais e presenciais

A edição deste ano será dividida em duas etapas. Entre os dias 19 e 22 de maio, o Sebrae Nacional realizará o “Esquenta Semana do MEI”, uma série de ações digitais em formato de videocast transmitidas pelo YouTube. O objetivo é estimular os empreendedores a participarem das atividades promovidas em seus estados.

Já entre os dias 25 e 29 de maio ocorrerá a mobilização nacional, com eventos presenciais e online em diversas regiões do Brasil. A programação incluirá conteúdos voltados para gestão financeira, marketing, vendas, atendimento ao cliente, inovação e acesso a mercados.

Além das capacitações técnicas, o Sebrae também pretende apresentar histórias inspiradoras de empreendedores que conseguiram transformar seus negócios a partir da formalização e do aprimoramento da gestão.

Importância do MEI para a economia

Bruno Quick ressaltou ainda a relevância da política pública que criou o modelo do Microempreendedor Individual no Brasil. Segundo ele, a Semana do MEI também funciona como um momento de valorização dessa política de formalização dos pequenos negócios.

“Hoje, quase 17 milhões de brasileiros atuam como MEI, totalizando 68% dos pequenos negócios do Simples Nacional. A Semana do MEI é para eles”, reforçou o diretor técnico do Sebrae.

Os números das últimas edições mostram o crescimento contínuo da mobilização. Em 2022, a Semana do MEI contabilizou 554 mil atendimentos. Em 2023, o total chegou a 856 mil. Já em 2024, a iniciativa ultrapassou 1,1 milhão de atendimentos, enquanto a edição de 2025 atingiu a marca histórica de 1,4 milhão.

Sebrae destaca protagonismo dos microempreendedores

Para o gerente de Atendimento ao Cliente do Sebrae, Enio Pinto, o protagonismo dos microempreendedores individuais ajuda a explicar a dimensão alcançada pela iniciativa ao longo dos anos.

“A Semana do MEI é o maior movimento que o Sistema Sebrae realiza. E não podia ser diferente. O microempreendedor é quem mais procura o Sebrae, quem mais precisa desse apoio e quem melhor nos avalia”, destacou.

Enio Pinto lembrou ainda que a iniciativa foi criada em 2010 com o objetivo inicial de auxiliar os empreendedores durante o período da declaração anual de faturamento. Com o passar dos anos, porém, o projeto se transformou em uma ampla ação nacional de incentivo à profissionalização e ao fortalecimento dos pequenos negócios.

O gerente também fez um convite aos empreendedores que desejam abrir ou expandir suas atividades. “Se você já é MEI ou quer começar sua jornada empreendedora, participe. Teremos eventos digitais e presenciais em todo o Brasil, com conteúdos preparados para apoiar quem empreende todos os dias”, concluiu.