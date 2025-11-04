Semana Internacional do Café destaca inovação e sustentabilidade

247 - A cidade de Belo Horizonte recebe entre os dias 5 e 7 de novembro a 13ª Semana Internacional do Café (SIC), que consolida-se como o principal palco de inovação, sustentabilidade e negócios do setor cafeeiro na América Latina. A expectativa é reunir mais de 25 mil participantes na Expominas e gerar uma movimentação superior a R$ 150 milhões durante os três dias de evento.

Reconhecida como o maior encontro da cadeia produtiva do café no Brasil, a SIC celebra o papel do grão como agente de transformação econômica, social e ambiental, reforçando a importância da agricultura familiar e das práticas sustentáveis na produção. Este ano, o evento dá ênfase à valorização das origens do café brasileiro, com destaque para as 20 regiões produtoras que possuem Indicação Geográfica (IG) — reconhecimento que atesta a qualidade e a identidade do produto em mercados nacionais e internacionais.

Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), o Brasil conta com cerca de 300 mil propriedades rurais dedicadas ao café, e 70% delas pertencem à agricultura familiar. Essa presença massiva de pequenos produtores torna o setor estratégico para o desenvolvimento rural e para o fortalecimento de economias locais, sobretudo em estados como Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia e Paraná.

“A Semana Internacional do Café é uma vitrine global que mostra o avanço do Brasil em sustentabilidade, qualidade e inovação. É também um espaço para construir pontes entre produtores, torrefadores, exportadores e consumidores”, destaca a analista de Competitividade do Sebrae Carmen Sousa.

Além das discussões técnicas e painéis sobre inovação, mercado e tecnologia, o evento oferece rodadas de negócios, salas de cupping (provas de café), campeonatos profissionais e mostras de design e embalagem. Um dos momentos mais aguardados é o Coffee of the Year, prêmio que reconhece os melhores cafés da nova safra brasileira, avaliados por especialistas e degustadores de renome. Outro destaque é o Expresso Design, que elege as melhores embalagens e soluções visuais do setor, incentivando o design sustentável e criativo.

A Semana Internacional do Café também é um espaço de conhecimento e capacitação, com uma ampla programação de cursos e oficinas voltadas ao empreendedorismo, inovação tecnológica e valorização do produtor rural. A proposta é unir toda a cadeia produtiva em torno de um mesmo propósito: tornar o café brasileiro cada vez mais competitivo, sustentável e reconhecido mundialmente.