Senado e Sebrae estruturam processo inovador para reformas prediais

247 - O Sebrae Nacional e o Senado Federal estão unindo esforços para estruturar um processo de Compra Pública de Inovação (CPI), iniciativa voltada a identificar soluções capazes de tornar reformas prediais mais ágeis, transparentes e eficientes. As informações são da comunicação oficial do Sebrae, que destaca a relevância do processo para aproximar o setor público do ecossistema brasileiro de inovação.

Como parte da mobilização, será realizado na próxima quarta-feira (3), das 15h às 17h, um webinar aberto ao público, via Teams, mediante inscrição prévia. O encontro apresentará os detalhes do desafio proposto e oferecerá espaço para esclarecimento de dúvidas técnicas, além de orientações sobre como participar da consulta pública. A proposta é aproximar demandas reais de gestão pública de startups, pesquisadores e empresas inovadoras.

Segundo o Sebrae, a parceria busca identificar gargalos tecnológicos, de processos e de logística que afetam a execução de reformas. A partir dessa identificação, a instituição abre chamadas públicas voltadas a startups com potencial para desenvolver soluções que ainda não existem no mercado, ampliando a capacidade de modernização institucional.

O gerente de Inovação do Sebrae Nacional, Paulo Renato Cabral, destaca que a iniciativa integra o marco legal das startups e da inovação, ampliando a autonomia do poder público para investir no desenvolvimento de tecnologias inéditas. Para ele, a CPI rompe com o modelo tradicional de compras governamentais ao priorizar soluções sob medida, e não apenas tecnologias já prontas.

Consulta pública segue aberta até 15 de dezembro

A consulta pública, disponível em formulário online, convida participantes a compartilharem percepções, referências técnicas, experiências práticas e funcionalidades fundamentais para orientar a futura solução inovadora. O processo está aberto à participação de startups, empresas de base tecnológica, pesquisadores e profissionais da área até as 23h59 de 15 de dezembro.

A etapa é preparatória para uma futura contratação por meio da Contratação Pública de Solução Inovadora (CPSI), instrumento que permite ao governo investir diretamente no desenvolvimento de tecnologias específicas para seus desafios. “Não se trata de uma licitação tradicional. Aqui não se busca uma tecnologia pronta, mas o desenvolvimento de algo novo, sob medida para resolver um problema real da instituição”, reforça Cabral.