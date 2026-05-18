Serasa e Correios ampliam renegociação de dívidas no país

247 - A Serasa e os Correios anunciaram uma parceria para ampliar o acesso da população às negociações de dívidas do Novo Desenrola Brasil. A iniciativa permitirá que consumidores renegociem pendências financeiras presencialmente em mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país. As informações foram divulgadas pela própria Serasa.

Segundo a empresa, mais de 7,7 milhões de dívidas elegíveis ao programa já estão disponíveis para negociação dentro do ecossistema da Serasa, com condições especiais e descontos que podem chegar a 90%. O objetivo é facilitar o acesso às oportunidades de regularização financeira, principalmente para consumidores que têm dificuldades em utilizar canais digitais ou preferem atendimento presencial.

Com ampla presença nacional, os Correios passam a atuar como um novo canal de apoio aos brasileiros interessados em reorganizar a vida financeira e retirar o nome das listas de inadimplência. A diretora da Serasa, Aline Maciel, afirmou que a iniciativa busca democratizar o acesso às negociações. “Muitas pessoas querem negociar suas dívidas, mas ainda enfrentam obstáculos como falta de acesso digital, insegurança ou dificuldade para entender as opções disponíveis. Levar esse atendimento para as agências dos Correios é uma forma de democratizar o acesso às negociações e incentivar a retomada financeira da população”, declarou.

Correios reforçam papel em políticas públicas

O presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, destacou que a estatal possui uma das maiores redes de atendimento físico do país e que a parceria amplia o alcance das políticas públicas de inclusão financeira.

“Temos uma das redes de atendimento físico mais amplas do país, presente em todo o território nacional e próxima da população. Colocar essa capilaridade a serviço do Novo Desenrola Brasil reforça nosso compromisso com a inclusão e com a ampliação do acesso a serviços essenciais. Com essa parceria, nossas agências passam a atuar como um importante canal de atendimento presencial para apoiar os cidadãos na renegociação de suas dívidas”, afirmou.

A parceria ocorre em um momento de crescimento da inadimplência no Brasil. Dados mais recentes da Serasa apontam que o país atingiu, em abril, a marca histórica de 83,3 milhões de inadimplentes — um aumento de 0,67% em relação ao mês anterior. O número representa 50,8% da população adulta brasileira.

Dívidas ultrapassam R$ 6,8 mil por pessoa

Os brasileiros acumulam atualmente 342 milhões de dívidas negativadas. O valor médio devido por consumidor chegou a R$ 6.814,39, segundo o levantamento da Serasa.

Os dados também mostram que bancos e cartões de crédito seguem liderando a origem das pendências financeiras, representando 27,5% do total das dívidas. Na sequência aparecem contas básicas, como água, luz e gás, com 21%, além de financeiras não bancárias, responsáveis por 19,8% das pendências.

O cenário evidencia a pressão do endividamento sobre o orçamento das famílias brasileiras, em meio ao aumento do custo de vida e da dificuldade de acesso ao crédito.

Rio Grande do Sul registra alta da inadimplência

No Rio Grande do Sul, os indicadores também seguem em crescimento. Em abril, o estado contabilizou 4.168.416 pessoas com o nome negativado, o equivalente a 46,9% da população adulta. O avanço foi de 0,96% em comparação com março de 2026.

Juntos, os consumidores gaúchos acumulam R$ 32,6 bilhões em dívidas, sendo que 27,26% dos débitos estão relacionados a bancos e cartões de crédito.

Na capital Porto Alegre, mais de 593 mil pessoas estão inadimplentes. O total das dívidas na cidade soma R$ 4,99 bilhões, com tíquete médio de R$ 8.424,34 por consumidor negativado.

Negociação é apontada como saída

Para Aline Maciel, ampliar o acesso às renegociações é essencial diante do atual cenário econômico. “Em um cenário de inadimplência recorde, ampliar o acesso às negociações se torna ainda mais importante. Buscar a negociação é o primeiro passo para que o consumidor recupere seu acesso ao crédito e sua capacidade de planejamento, garantindo mais estabilidade e tranquilidade financeira”, reforçou.

Os consumidores interessados em renegociar as dívidas podem acessar os canais oficiais da Serasa pela internet, incluindo o site oficial, aplicativo para celulares Android e iOS, além do WhatsApp da empresa.

Quem optar pelo atendimento presencial poderá procurar qualquer uma das mais de 10 mil agências dos Correios participantes. Para realizar a consulta e negociar os débitos, basta apresentar um documento oficial com foto. Segundo a Serasa, as condições oferecidas presencialmente são as mesmas disponíveis nos canais digitais.