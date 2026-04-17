Serviços lidera abertura de pequenos negócios e cresce no início de 2026

247 - O setor de serviços segue como o principal motor da abertura de pequenos negócios no Brasil em 2026. Dados divulgados pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), com base em levantamento do Sebrae a partir de informações da Receita Federal, mostram que o segmento concentrou a maior parte dos novos empreendimentos no primeiro trimestre do ano.

Entre janeiro e março, o país registrou a criação de mais de 1,6 milhão de pequenos negócios, considerando microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). Desse total, 1.057.910 novos CNPJs pertencem ao setor de serviços, o que representa cerca de 65% das aberturas no período.

Na comparação com o mesmo intervalo de 2025, quando foram criadas aproximadamente 896 mil empresas no setor, houve crescimento de 14,7%. Em números absolutos, isso significa um acréscimo de cerca de 132 mil novos negócios. O avanço também reforça uma tendência de longo prazo: em seis anos, o volume de empresas abertas no primeiro trimestre mais do que dobrou — em 2020, foram pouco mais de 480 mil registros.

Os microempreendedores individuais continuam liderando a expansão dentro do setor de serviços. Apenas nos três primeiros meses de 2026, foram quase 800 mil novos MEIs, o que representa uma alta de 15,8% em relação ao ano anterior. As microempresas somaram 194,4 mil aberturas, com crescimento de 13,3%, enquanto as empresas de pequeno porte registraram pouco mais de 34,3 mil novos CNPJs, apresentando leve retração de 0,3%.

O presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, destacou a relevância do empreendedorismo para a economia brasileira. Segundo ele, “esses dados demonstram a veia empreendedora do povo brasileiro, que não desiste dos seus sonhos e investe na ideia de ser dono do seu próprio negócio”. Ele acrescentou que “o setor de Serviços e os pequenos negócios são peças fundamentais para a economia do nosso país e a geração de emprego e renda”.

No recorte por atividades, o transporte rodoviário de carga aparece na liderança, com 104,5 mil novos registros e crescimento de 32,4% em relação ao ano passado. Em seguida, o segmento de beleza ocupa a segunda posição, com 103,2 mil novos negócios e alta expressiva de 44,4%. Já as atividades de publicidade completam o ranking, com mais de 86,7 mil empresas abertas no início de 2026.

O desempenho reforça o papel estratégico do setor de serviços na dinamização da economia brasileira, especialmente no estímulo ao empreendedorismo e na geração de oportunidades de trabalho e renda.