Serviços mantêm sequência positiva e crescem com força dos pequenos negócios

247 - O setor de Serviços voltou a apresentar desempenho positivo em 2025 e comemorou, em outubro, o nono resultado consecutivo de crescimento no ano. Com mais de 12,7 milhões de pequenos negócios em atividade, o segmento acumulou alta de 3,7% até o mês, reforçando seu papel central na economia brasileira.

Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta sexta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de serviços avançou 0,3% em outubro na comparação com setembro. Em relação a outubro de 2024, o crescimento foi de 2,2%, mantendo a trajetória de expansão observada ao longo do ano.

Para o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, o desempenho do setor está diretamente ligado à atuação dos pequenos negócios. “Os pequenos negócios, o real motor da economia brasileira, são peça fundamental para esses resultados. Seis em cada dez pequenos negócios abertos no Brasil são do setor de Serviços”, destaca. Ele também relaciona o cenário econômico ao estímulo ao empreendedorismo: “Estamos em uma situação de pleno emprego e com inflação sob controle. Isso estimula as pessoas a apostarem nos seus sonhos, de serem donos dos próprios negócios, o que faz do Brasil um dos países mais empreendedores do mundo”.

Os dados da PMS mostram que a maior parte das atividades de serviços registrou crescimento em outubro. O principal destaque foi o segmento de transportes, que avançou 1% no mês. Também apresentaram resultados positivos as atividades de informação e comunicação (0,3%), outros serviços (0,5%), serviços profissionais e administrativos (0,1%) e serviços prestados às famílias (0,1%).

O turismo acompanhou o movimento de alta. O índice de atividades turísticas cresceu 0,8% em outubro na comparação com o mês imediatamente anterior, indicando retomada gradual da demanda e maior circulação de pessoas em diferentes regiões do país.

Abertura de novas empresas

O bom desempenho do setor de Serviços também se reflete na abertura de novos empreendimentos. Em 2025, o Brasil já contabiliza 4,6 milhões de novos pequenos negócios. Entre janeiro e novembro, o número de empresas abertas cresceu 19% em relação ao mesmo período de 2024.

Até novembro, o setor de Serviços liderou as aberturas de microempreendedores individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno porte, respondendo por 64% do total de novos negócios criados no país. Dentro desse segmento, a abertura de MEI registrou crescimento de 24,5% na comparação com o mesmo intervalo do ano anterior, reforçando a relevância do setor como porta de entrada para o empreendedorismo e para a geração de renda.