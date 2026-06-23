Sete em cada dez MEIs afirmam estar preparados para atender demanda na Copa do Mundo

247 - Sete em cada dez microempreendedores individuais (MEIs) afirmam estar preparados para lidar com o aumento da demanda gerado pela Copa do Mundo. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgada pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), que avaliou as expectativas dos empreendedores para o período do torneio.

De acordo com a “Sondagem Econômica do MEI”, realizada em maio, 43% dos entrevistados disseram estar parcialmente preparados para atender às mudanças provocadas pelo evento esportivo, enquanto 27% se consideram muito preparados para aproveitar as oportunidades que podem surgir com o aumento da movimentação econômica.

O levantamento também aponta diferenças regionais na percepção dos empreendedores. No Sudeste, quase 30% dos MEIs afirmam estar muito preparados para enfrentar os impactos da Copa. Já nas regiões Norte e Centro-Oeste, mais de 54% dos entrevistados se classificam como parcialmente preparados para o período.

Comércio lidera expectativas de crescimento

O setor de Comércio aparece como o mais otimista em relação aos efeitos da Copa do Mundo. Segundo a pesquisa, 21% dos microempreendedores desse segmento acreditam que haverá aumento no fluxo de clientes e nas vendas durante o evento.

Na sequência aparecem os setores de Serviços, com 18% de expectativa de crescimento da demanda, e Indústria, com 15%. Os dados indicam que a realização de grandes eventos esportivos continua sendo vista pelos pequenos negócios como uma oportunidade para ampliar receitas e conquistar novos consumidores.

O presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, destacou a importância da preparação dos empreendedores para aproveitar o momento econômico criado pela competição.

“Além de torcer para a Seleção, a gente torce e apoia as pequenas empresas brasileiras. Grandes eventos, como a Copa do Mundo, são capazes de contagiar e movimentar a economia, com grande impacto nos pequenos negócios locais. Quanto mais preparado o empreendedor se sente para se destacar no mercado, melhores os resultados para todos.”

Nordeste demonstra maior otimismo

Entre as regiões do país, o Nordeste apresenta os índices mais elevados de expectativa positiva. Mais de 22% dos MEIs nordestinos acreditam que a Copa do Mundo terá impacto favorável sobre o faturamento de seus negócios, o maior percentual registrado na pesquisa.

A região também lidera quando o assunto é expectativa de mudanças operacionais. Cerca de 25% dos empreendedores nordestinos esperam aumento da demanda, enquanto 13% acreditam que será necessário adaptar produtos e serviços para atender ao perfil dos consumidores durante o evento.

Em contraste, o Sul aparece como a região menos impactada pelas expectativas relacionadas ao Mundial. Segundo o levantamento, 46% dos microempreendedores locais não esperam mudanças significativas em seus negócios durante a competição.

Sebrae orienta planejamento para o período

Diante das oportunidades associadas à Copa do Mundo, o Sebrae recomenda que os pequenos negócios adotem estratégias de planejamento e adaptação. Uma das orientações é mapear previamente as datas e horários dos jogos da seleção brasileira e das principais partidas da primeira fase para adequar estoques, cardápios e horários de funcionamento.

A instituição também sugere a criação de campanhas promocionais temáticas, utilizando elementos visuais e linguísticos ligados à cultura regional. O Sebrae alerta, porém, que símbolos oficiais da Copa do Mundo possuem licenciamento específico e não devem ser utilizados para fins comerciais sem autorização.

Outra recomendação é estimular experiências coletivas entre os consumidores, como transmissões de partidas, promoções para grupos e eventos voltados à torcida. Além disso, a entidade destaca a importância de fortalecer a presença digital das empresas por meio de plataformas como Instagram, WhatsApp e TikTok, aproveitando o aumento da interação dos consumidores durante o período do torneio.