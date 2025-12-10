Setor de floricultura projeta crescimento e reforça vendas de Natal

247 - O mercado de floricultura no Brasil vive um ciclo de expansão consistente e deve manter esse ritmo nos próximos anos. As informações foram divulgadas por Renato Opitz, diretor do Ibraflor (Instituto Brasileiro de Floricultura), que detalhou as projeções do setor e os indicadores mais recentes de consumo.

Segundo Opitz, 2025 deve registrar um crescimento entre 6% e 8% em relação a 2024. Para 2026, a expectativa é de um avanço adicional de 6%, resultado da consolidação do mercado e da ampliação estruturada da demanda por flores e plantas ornamentais no país. O diretor explica que o aumento está relacionado tanto à diversificação da oferta quanto ao fortalecimento dos canais de comercialização e à mudança de comportamento dos consumidores.

Além do desempenho anual, o setor enfrenta agora um período particularmente aquecido devido às festas de fim de ano. De acordo com o Ibraflor, as vendas para o Natal e o Ano-Novo devem crescer cerca de 9% na comparação com o mesmo período do ano passado — índice associado ao maior uso decorativo das plantas e à intensificação do hábito de presentear com flores. “Com a combinação de oferta diversificada, tradição festiva e um público cada vez mais conectado ao bem-estar proporcionado pelas plantas, o mercado floricultor brasileiro se posiciona para encerrar o ano em alta e iniciar 2026 com perspectivas extremamente positivas”, afirma Renato Opitz.

Produtos natalinos em destaque

Entre os itens mais procurados para a temporada estão as flores de corte — especialmente rosas, astromélias e lírios — utilizadas em arranjos, centros de mesa e composições decorativas típicas das confraternizações de dezembro. As espécies tradicionalmente associadas ao Natal também ganham protagonismo, como as poinsettias (bico-de-papagaio), cyclamens, antúrios e kalanchoes, sobretudo nas cores vermelho e branco. As versões tinturadas e decoradas com glitter continuam populares, reforçando o apelo visual característico do período.

No segmento de plantas verdes, aumenta o interesse por espécies que se tornaram ícones da decoração natalina. É o caso das tuias holandesa e stricta, bastante usadas como alternativa natural às árvores de Natal convencionais. As suculentas também mantêm alta procura, com destaque para as sanseviérias trançadas em formato de cone, que nesta época recebem luzes douradas ou brancas, transformando-se em peças decorativas acessíveis e sofisticadas.