Setor de serviços lidera abertura de pequenos negócios no país

247 - O setor de serviços segue como o principal motor da abertura de pequenos negócios no Brasil. Levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com base em dados da Receita Federal do Brasil, mostra que mais de 3 milhões de empresas do segmento foram criadas em 2025. O volume representa crescimento de 86% em relação a 2019, quando foram registrados 1,7 milhão de novos empreendimentos.

O ritmo de expansão continua em 2026. Somente neste ano, o setor já contabiliza mais de 757 mil novos registros entre microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Os dados reforçam a tendência de crescimento do empreendedorismo ligado à prestação de serviços no país.

No universo de mais de 26,8 milhões de empresas em atividade no Brasil, os pequenos negócios do setor de serviços já representam a maior fatia. São cerca de 13,5 milhões de registros, o equivalente a 50,5% de todos os CNPJs ativos no país.

Na sequência aparecem outros segmentos relevantes da economia brasileira. O comércio soma cerca de 6,88 milhões de empresas, seguido pela indústria, com 2,1 milhões. O setor da construção reúne aproximadamente 1,7 milhão de negócios, enquanto a agropecuária contabiliza cerca de 163 mil empresas.

Para o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, os números evidenciam o papel do empreendedorismo na geração de oportunidades. “Os pequenos negócios, especialmente no setor de Serviços, são fundamentais para a geração de emprego e renda para a população. Esses resultados demonstram a veia empreendedora do povo brasileiro e a importância do setor para a economia do país”, destaca.

Ele também ressalta o impacto social da expansão do segmento. “Isso estimula as pessoas a acreditarem nos seus sonhos, de serem donos dos próprios negócios”, completa.

O crescimento do setor também aparece nas estatísticas de atividade econômica. De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de serviços registrou alta de 0,3% em janeiro na comparação com dezembro de 2025.

Na comparação com janeiro do ano passado, o avanço foi ainda maior: 3,3%. Já o acumulado dos últimos 12 meses indica crescimento de 3%. O resultado mensal positivo foi puxado principalmente pelos segmentos de outros serviços, com alta de 3,7%, informação e comunicação, que cresceu 1%, e transportes, com avanço de 0,4%.

Além disso, os maiores impactos positivos vieram das áreas de informação e comunicação, que avançaram 6,5%, e de serviços profissionais, administrativos e complementares, com crescimento de 5%.

O dinamismo do empreendedorismo também se reflete no total de novas empresas criadas no país. Em 2025, o Brasil registrou recorde histórico, com 5,1 milhões de empreendimentos abertos. Desse total, mais de 4,9 milhões são pequenos negócios — o equivalente a 96% das novas empresas.

No início de 2026, a tendência de crescimento se manteve. Segundo estudo do Sebrae, apenas nos dois primeiros meses do ano foram abertos 1.033.208 pequenos empreendimentos no país, número 3% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior.