Shopee e Sebrae ampliam capacitação gratuita para pequenos negócios

247 - O Sebrae e a Shopee anunciaram nesta quarta-feira (27) a ampliação da plataforma gratuita de capacitação voltada para micro e pequenos empreendedores brasileiros. A nova etapa do programa oferece treinamentos online em áreas estratégicas para o comércio eletrônico, como finanças, logística, marketing digital e gestão de vendas em marketplaces.

As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN). Segundo o Sebrae, a iniciativa já beneficiou mais de 1.700 negócios desde o início da parceria, em 2025, com conteúdos e consultorias direcionados ao fortalecimento da presença digital de pequenos empreendedores.

De acordo com a entidade, a presença em marketplaces tem se consolidado como uma alternativa importante para ampliar a competitividade dos pequenos negócios no Brasil. O avanço do comércio eletrônico nos últimos anos impulsionou a busca por qualificação digital, especialmente após a aceleração da transformação tecnológica provocada pela pandemia.

Sebrae reforça foco na digitalização dos pequenos negócios

O presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, afirmou que a digitalização deixou de ser uma tendência e passou a ser uma necessidade para os empreendedores brasileiros.

“A pandemia acelerou definitivamente a digitalização. Isso não tem volta. Hoje o Sebrae atua fortemente na qualificação digital dos pequenos negócios, com cursos de inteligência artificial, comércio eletrônico e gestão digital. O pequeno negócio que não entra no mundo digital acaba ficando para trás. Por isso, essa agenda é permanente dentro do Sebrae”, declarou.

A parceria entre Sebrae e Shopee começou em 2024 com o objetivo de apoiar a entrada de empreendedores no ambiente digital e ampliar oportunidades de crescimento no comércio eletrônico. A nova etapa do projeto busca aprofundar os conhecimentos técnicos dos participantes e oferecer ferramentas práticas para melhorar o desempenho nas vendas online.

Segundo Felipe Lima, diretor de Desenvolvimento de Negócios e Operações de Fulfillment da Shopee, a plataforma segue investindo em ações de capacitação para ampliar a participação dos empreendedores brasileiros no mercado digital.

Nova trilha aborda marketing, logística e fluxo de caixa

“Atualmente, mais de 3 milhões de vendedores brasileiros estão registrados na nossa plataforma e são responsáveis por 95% das vendas no país. Seguimos investindo em iniciativas de capacitação para que cada vez mais negócios locais possam encontrar no digital uma oportunidade concreta de crescimento e desenvolvimento”, afirmou Felipe Lima.

O novo ciclo de aprendizado foi estruturado em seis módulos e aborda temas considerados essenciais para quem deseja vender pela internet. Entre os conteúdos oferecidos estão estratégias de anúncios digitais, organização do fluxo de caixa, personalização logística e boas práticas para evitar erros comuns em marketplaces.

Além dos cursos, os participantes terão acesso a benefícios adicionais conforme avançam nas trilhas de aprendizagem. Entre eles está uma comunidade exclusiva no WhatsApp, onde empreendedores poderão tirar dúvidas diretamente com consultores parceiros e continuar o processo de qualificação.

O Sebrae destaca que a iniciativa busca não apenas ampliar o acesso ao comércio eletrônico, mas também promover uma expansão sustentável dos pequenos negócios no ambiente digital.

Empreendedor relata crescimento após adesão ao programa

Os resultados da capacitação já aparecem na rotina de empreendedores que aderiram ao programa. Um dos exemplos apresentados pela parceria é o de Wilker Sousa Borges, de 37 anos, proprietário da IdealModas, em Goiânia.

Atuando no setor de moda há mais de 20 anos, o empresário decidiu buscar os cursos oferecidos pelo Sebrae e pela Shopee após perceber mudanças no comportamento dos consumidores e o crescimento das vendas online.

Segundo Wilker, a entrada no marketplace transformou o desempenho financeiro da empresa. Atualmente, a Shopee representa cerca de 70% do faturamento do negócio.

“A mudança me permitiu dobrar a capacidade de produção e, com o ganho de tempo na gestão, hoje consigo estar presente na rotina do meu filho”, relatou o lojista.

Os interessados em participar da capacitação podem realizar inscrição gratuita diretamente na plataforma da parceria entre Shopee e Sebrae.