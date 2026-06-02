Startup Summit 2026 amplia presença global e fortalece conexões internacionais

247 - O Startup Summit 2026, um dos principais eventos de inovação e empreendedorismo da América Latina, terá a internacionalização como um de seus principais pilares. Marcado para ocorrer entre os dias 26 e 28 de agosto, em Florianópolis (SC), o encontro pretende ampliar as oportunidades de negócios, networking e cooperação entre startups brasileiras, investidores, hubs de inovação e representantes de diversos países.

As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN). Organizado pelo Sebrae Startups em parceria com a Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), o evento deverá reunir participantes de pelo menos 30 países, consolidando sua estratégia de ampliar a integração entre ecossistemas de inovação e fortalecer a inserção internacional das startups brasileiras.

A expectativa da organização é criar um ambiente mais acessível e conectado para fomentar negócios globais, estimular a troca de conhecimento e aproximar empresas nacionais de investidores e instituições estrangeiras interessadas em tecnologia, inovação e empreendedorismo.

Ambiente bilíngue e maior integração internacional

Entre as novidades da edição de 2026 está a ampliação da estrutura bilíngue do evento. A plenária principal contará com ativações em inglês e espanhol, medida que busca facilitar a comunicação entre participantes de diferentes nacionalidades e ampliar o engajamento de delegações estrangeiras ao longo da programação.

A iniciativa surge como resposta ao crescimento contínuo da presença internacional no Startup Summit. Em 2025, o evento recebeu representantes de 22 países. Para a próxima edição, já estão confirmadas delegações de países como México, Alemanha, Espanha, África do Sul, Portugal, Bélgica, Canadá, Quênia, Rússia, China e Áustria.

Segundo os organizadores, a ampliação dos recursos de tradução e interação internacional tem como objetivo reduzir barreiras linguísticas e tornar o ambiente mais inclusivo para palestrantes, investidores, startups e instituições estrangeiras.

Espaço exclusivo para conexões globais

Outro destaque da programação será o Startup Summit Global, área dedicada dentro da feira de negócios para promover a interação entre delegações internacionais, hubs de inovação, organizações estrangeiras e startups interessadas em expandir operações além das fronteiras brasileiras.

O espaço foi concebido para facilitar o desenvolvimento de parcerias estratégicas e incentivar a criação de novas oportunidades de cooperação internacional. A expectativa é que ele funcione como um ponto de encontro entre diferentes atores do ecossistema global de inovação.

Além disso, o evento promoverá rodadas de matchmaking entre startups brasileiras e representantes estrangeiros. Os encontros serão direcionados de acordo com interesses em comum, buscando aproximar empresas, investidores e instituições que possam gerar negócios, compartilhar experiências e construir projetos conjuntos.

Preparação para mercados internacionais

Como parte da estratégia de internacionalização, o Sebrae Startups realizará, durante os meses de junho e julho, uma série de encontros preparatórios voltados às delegações estrangeiras e às startups participantes.

As atividades incluirão sessões de warm up para orientar representantes internacionais sobre as agendas de matchmaking e sobre o ecossistema de inovação brasileiro. Também estão previstas iniciativas voltadas à capacitação das startups para apresentações e pitch sessions em inglês.

A proposta é garantir que empresas e delegações cheguem ao evento com maior preparo para aproveitar as oportunidades de networking, investimentos e expansão internacional oferecidas durante os três dias de programação.

Tech Tour apresentará ecossistema de Florianópolis

Outra ação prevista é o Tech Tour "Rota da Inovação", missão que antecederá o Startup Summit 2026 e levará delegações estrangeiras para conhecer alguns dos principais ambientes de inovação da capital catarinense.

A programação contempla visitas a universidades, parques tecnológicos, incubadoras, hubs de inovação, empresas de tecnologia e instituições ligadas ao desenvolvimento econômico da região. Também estão previstos encontros com representantes do governo e de organizações que atuam no fortalecimento do empreendedorismo inovador.

Para Fábio Zanuzzi, diretor técnico do Sebrae/SC, a iniciativa reforça o papel do evento como elo entre diferentes mercados e ecossistemas. "O evento vem ampliando sua capacidade de conectar startups, investidores, empresas e instituições de diferentes países, criando um ambiente favorável para geração de negócios e troca de conhecimento", afirma.

Florianópolis reforça posição como polo tecnológico

A realização do Startup Summit em Florianópolis também contribui para consolidar a imagem da cidade como um dos mais importantes polos de tecnologia e empreendedorismo do Brasil. Nos últimos anos, a capital catarinense tem se destacado pelo crescimento de empresas inovadoras, centros de pesquisa e ambientes voltados ao desenvolvimento de novos negócios.

Ao apostar em uma agenda cada vez mais internacional, o Startup Summit acompanha uma tendência observada em grandes eventos de inovação ao redor do mundo: a criação de ambientes capazes de conectar talentos, conhecimento, investimentos e oportunidades de negócios em escala global.

Com expectativa de reunir representantes de dezenas de países e ampliar as conexões internacionais entre startups e investidores, a edição de 2026 busca fortalecer ainda mais a presença do Brasil no cenário global da inovação e do empreendedorismo.