Startups brasileiras adotam eficiência e ampliam caminhos sem investimento externo

247 - Em um ambiente de capital de risco mais criterioso e de maior exigência por resultados sustentáveis, cresce no Brasil o número de empreendedores que escolhem iniciar negócios inovadores sem recorrer a investimento externo. A tendência é confirmada pelo Observatório Sebrae Startups, cuja análise revela os padrões mais frequentes entre as empresas que conseguem crescer com recursos próprios — um recorte que embasa os dados usados nesta reportagem.

Segundo o levantamento do Sebrae Startups, as companhias com maior potencial de escala e longevidade compartilham características que tornam essa estratégia viável: elas atuam principalmente no modelo B2B, concentram-se no setor de tecnologia da informação e têm o software como produto central. Além disso, mantêm receita recorrente por assinatura — como no formato SaaS — e são formadas, em geral, por equipes societárias enxutas, de dois a três sócios.

“O modelo B2B combinado com software e receita recorrente permite que a startup valide seu produto com rapidez, gere receita desde cedo e mantenha o controle sobre a operação”, afirma Cristina Mieko, head de startups do Sebrae. Esses elementos, segundo ela, ajudam a reduzir riscos, acelerar a entrada no mercado e fortalecer o caixa já nos primeiros ciclos de operação.

Os números reforçam o diagnóstico. Das mais de 18 mil startups mapeadas, 50,9% atuam no modelo B2B e 37,6% têm o software como produto principal. O modelo de assinatura (SaaS) já representa 41,8% das estratégias de monetização adotadas, indicando preferência por fontes de receita previsíveis e escaláveis. “O empreendedor que começa com foco em receita e sustentabilidade financeira desde o primeiro cliente tende a construir uma base mais sólida e preparada para escalar com consistência. A captação vira uma escolha estratégica, e não uma urgência”, complementa Cristina.

Eficiência antes do crescimento

A decisão de começar sem capital externo exige disciplina financeira, atenção rigorosa à eficiência e desenvolvimento ágil de produto. O uso de metodologias como o lean startup, que prioriza testes rápidos, iteração contínua e proximidade com o cliente, tem ajudado a evitar desperdícios e a acelerar a adaptação do produto às demandas reais do mercado.

Mais de 80% das startups acompanhadas pelo Sebrae Startups operam com equipes de até três pessoas nos estágios iniciais — um indicador de que a estratégia enxuta é predominante. “O Sebrae Startups atua exatamente nesse ponto: oferecemos ferramentas, mentorias e conexões para que o empreendedor estruture e escale o negócio com inteligência, mesmo sem capital externo no começo”, explica Cristina.

A análise do Sebrae também aponta que cerca de 30% das startups mapeadas já têm mais de cinco anos de operação, um índice significativo em um setor marcado por alta mortalidade. Essa longevidade está associada à combinação de modelos de negócio robustos, alinhamento societário, uso intensivo de tecnologia e foco em resolver problemas reais.

Com investidores mais seletivos e maior cobrança por governança, métricas e maturidade operacional, a capacidade de ganhar tração com recursos próprios se torna uma vantagem competitiva. “No início da jornada, o melhor ‘investimento’ é a venda. Quando a startup vende, ela valida a proposta de valor, comprova que resolve uma dor real e gera caixa para sustentar o crescimento. Nada valida mais um negócio do que um cliente pagando”, conclui Cristina Mieko.