Startups brasileiras ampliam presença e negócios no Web Summit Lisboa

247 - As startups brasileiras seguem conquistando espaço no competitivo mercado europeu e consolidando sua presença no cenário global de inovação. Segundo informações do Sebrae Nacional, entre 2021 e 2024, nas três últimas missões consecutivas ao Web Summit Lisboa, as empresas participantes movimentaram quase US$ 17,3 milhões (equivalente a R$ 94 milhões) em negócios concretizados durante e após os eventos. As missões foram lideradas pelo Sebrae, ApexBrasil e parceiros institucionais.

Em 2021, a movimentação registrada foi de US$ 471 mil, subindo para US$ 1,5 milhão em 2022/2023. Já em 2024, os números atingiram US$ 850 mil em negócios firmados durante o evento e mais US$ 14,15 milhões projetados para os meses seguintes. Para Cristina Mieko, head de Startups do Sebrae Nacional, os resultados demonstram a força do ecossistema brasileiro de inovação e o impacto da estratégia de internacionalização.

“Eles demonstram que a combinação de preparação, rede e presença internacional gera negócios concretos e consolida Portugal como ponte estratégica para a União Europeia”, avalia Mieko.

Em 2024, o Sebrae e a ApexBrasil posicionaram o Brasil entre os cinco maiores ecossistemas de inovação representados no Web Summit Lisboa, ao lado de países como Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos.





Maior delegação brasileira da história

A edição de 2025 do Web Summit Lisboa, que se encerra nesta quinta-feira (13), marca um novo recorde: cerca de 380 startups brasileiras participam do evento, formando a maior delegação nacional já organizada para o encontro global de tecnologia e inovação.

Antes de embarcarem para Portugal, as empresas passaram por uma trilha intensiva de capacitação on-line, com conteúdos sobre mercado europeu, investimento, cultura e negócios, além de treinamentos sobre softlanding e internacionalização. O programa incluiu mentorias, master classes e webinars para preparar os empreendedores para o ambiente global.

Cristina Mieko destaca que o ecossistema de inovação brasileiro se diferencia pela diversidade e pela capacidade de adaptação.

“Temos polos fortes em tecnologia, agro, energia e impacto social, sendo o ecossistema, reconhecidamente, altamente criativo e adaptável”, afirma a gestora.

Tecnologia brasileira de ponta ganha destaque

Entre as startups que integraram a missão de 2024, a smartBOX – Transporte e Armazenamento Seguros se destacou com o fechamento de um negócio de US$ 100 mil durante o evento. Fundada há dois anos, a empresa atua na Amazônia Legal, com foco nos estados do Amazonas e Tocantins, oferecendo soluções de monitoramento ativo contra furtos e desvios logísticos.

Para Gustavo Braz Carneiro, founder e CEO da smartBOX, a participação no Web Summit representou um divisor de águas para a startup.

“A partir dessa imersão internacional, ampliamos conexões, consolidamos parcerias e aceleramos o desenvolvimento tecnológico e comercial da nossa solução de monitoramento ativo contra furtos e desvios logísticos”, afirma.

Segundo o executivo, a empresa evoluiu de forma significativa em diferentes frentes — tecnológica, institucional e de mercado — com apoio direto e indireto do Sebrae.

A tecnologia desenvolvida pela smartBOX permite o monitoramento em tempo real das condições das cargas transportadas, incluindo temperatura, umidade, rastreamento e detecção de violações. Embora tenha começado atendendo o setor farmacêutico, a startup já atrai o interesse de segmentos como eletroeletrônicos e moda.

Gustavo reconhece o papel fundamental do Sebrae na trajetória da empresa:

“Nos últimos dois anos, cada ação promovida pelo Sebrae representou um degrau de crescimento para a smartBOX. O suporte em capacitação, visibilidade e acesso a mercados foi decisivo para que continuássemos na busca por nos tornarmos referência em IoT aplicada à logística sustentável e circular”, completa.