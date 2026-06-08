Startups brasileiras buscam expansão e investimentos no Web Summit Rio

247 - O Web Summit Rio começa nesta segunda-feira (8) reunindo centenas de empresas inovadoras, investidores, executivos e especialistas do setor de tecnologia. Entre os destaques da edição de 2025 estão 223 startups brasileiras selecionadas para participar da programação do evento, considerado o maior encontro de tecnologia e inovação da América Latina.

Segundo informações divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), os empreendimentos contam com o apoio do Sebrae para ampliar oportunidades de negócios, fortalecer conexões estratégicas e acelerar seus processos de crescimento por meio do contato direto com atores relevantes do ecossistema global de inovação.

Desde a estreia do Web Summit Rio, em 2023, o Sebrae atua em parceria com instituições como a ApexBrasil para ampliar a presença de startups nacionais no evento. A iniciativa busca apoiar empresas em diferentes estágios de desenvolvimento, promovendo acesso a mercados, investidores e oportunidades de internacionalização.

Sebrae amplia atuação no ecossistema de inovação

Além das startups selecionadas em conjunto com a ApexBrasil, o Sebrae também lidera delegações formadas por empresas dos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. A estratégia reforça a presença de negócios brasileiros em ambientes globais de inovação e tecnologia.

A atuação da instituição foi ampliada ao longo das últimas edições do evento. O foco passou de ações pontuais para uma política estruturada de incentivo à internacionalização das startups, buscando resultados concretos em geração de negócios, investimentos e inserção internacional.

A Head de Startups do Sebrae Nacional, Cristina Mieko, destacou a evolução desse trabalho. Segundo ela, "O Sebrae ampliou progressivamente sua atuação, passando de ativações iniciais para uma estratégia estruturada de apoio à internacionalização, gerando resultados concretos em negócios, investimentos e conexões globais".

Participação fortalece credibilidade das empresas

Entre as startups participantes está a SST Vision, que retorna ao Web Summit Rio pela segunda vez na categoria Alpha, destinada a empresas em estágio inicial. A startup atua no desenvolvimento de tecnologia baseada em inteligência artificial capaz de transformar câmeras convencionais em dispositivos inteligentes.

O CEO da empresa, Adriano Leão, afirma que a participação no evento vai além da geração imediata de negócios e contribui para o amadurecimento da companhia e de sua estratégia de mercado.

Ao comentar a importância do apoio institucional, Leão declarou: "Quando conversamos com grandes players do mercado, somente o fato de estar com o Sebrae e com a ApexBrasil gera um outro nível de engajamento. Também é diferente do ponto de vista de resultados quando participamos sozinhos".

A SST Vision tem três anos de operação e concentra atualmente suas soluções em postos de combustíveis e lojas de conveniência. Sobre a tecnologia desenvolvida pela empresa, o executivo destacou: "É uma plataforma 100% cloud, em nuvem, que vem ganhando cada vez mais reconhecimento".

Resultados e oportunidades de negócios

Os números da edição anterior demonstram o potencial de geração de oportunidades proporcionado pelo evento. Em 2024, as startups participantes registraram R$ 354,2 mil em negócios fechados durante o Web Summit Rio.

Além disso, as empresas estimaram uma movimentação de R$ 8,5 milhões em negócios nos meses seguintes ao encontro, considerando um período de seis a doze meses após a realização do evento.

Outro indicador relevante foi a aproximação com investidores. Ao todo, 657 investidores foram ativados durante a edição passada, ampliando as possibilidades de captação de recursos e expansão para os empreendimentos participantes.

Grandes empresas estão entre os alvos das startups

A startup PEQII também marca presença em mais uma edição do Web Summit Rio. A empresa atua no segmento de brindes corporativos e produtos personalizados e vê no evento uma oportunidade para ampliar sua carteira de clientes.

De acordo com o CEO Rafael Mendes, o encontro favorece especialmente a aproximação com grandes organizações, público considerado estratégico para a expansão do negócio.

"Para nós, o evento é uma oportunidade de captação de novos clientes, principalmente de grandes empresas que vão estar lá. Uma vez que convertemos, a nossa taxa de retenção é muito alta", afirmou.

Mercado de carbono ganha espaço no evento

Outra empresa que participa da iniciativa é a CO2Life, especializada em projetos de certificação, comercialização e neutralização de créditos de carbono. A startup integrou a comitiva do Sebrae na edição anterior e ainda observa resultados gerados pelos contatos estabelecidos no evento.

Segundo o CEO Orlando Trevisan, o Web Summit Rio permitiu ampliar a rede de relacionamentos da empresa e obter informações relevantes para o desenvolvimento de novos negócios, especialmente após os avanços regulatórios relacionados ao mercado de carbono no Brasil.

Ao recordar a experiência do ano passado, Trevisan afirmou: "Foi fantástico. Recebi uma quantidade enorme de pessoas da América Latina no meu estande. No caso da Argentina, a troca foi muito boa, pois o crédito de carbono de lá poderá ser comercializado no Brasil. Ainda estamos aguardando a regulamentação, mas é uma informação muito importante para o meu segmento".

Programação inclui treinamento e conexões internacionais

Realizado no Riocentro, na Barra da Tijuca, o Web Summit Rio segue até o dia 11 de junho reunindo empresas, especialistas e lideranças do setor tecnológico de diferentes países.

Durante os quatro dias de programação, as startups selecionadas participam de atividades voltadas à preparação de pitches, rodadas de interação com investidores, painéis temáticos e encontros com representantes internacionais.

O primeiro dia é dedicado à preparação dos empreendedores, incluindo treinamentos e seleção de 18 startups para atividades presenciais especiais. Nos dias seguintes, os participantes terão acesso a painéis com lideranças do setor, dinâmicas de apresentação de negócios para convidados estrangeiros e debates internacionais com representantes do Sebrae, ApexBrasil e Softex.