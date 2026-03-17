Startups brasileiras participam de missão para feira na Coreia do Sul

247 - O Sebrae, em parceria com a Embaixada do Brasil na Coreia do Sul, abriu inscrições para a Missão NextRise 2026, que vai selecionar até três startups brasileiras para participar de uma das principais feiras de inovação da Ásia. O evento será realizado nos dias 18 e 19 de junho, em Seul, reunindo milhares de representantes do ecossistema global de tecnologia

A iniciativa integra o Programa de Diplomacia da Inovação (PDI), coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores, e busca ampliar a presença internacional de negócios inovadores brasileiros. As inscrições seguem abertas até 22 de março, às 23h59 (horário de Brasília), por meio de edital público

Considerada a maior feira de startups da Coreia do Sul e uma das mais relevantes do continente asiático, a NextRise reúne anualmente mais de 20 mil participantes, entre empreendedores, aceleradoras, grandes conglomerados, multinacionais e fundos de venture capital interessados em tecnologias emergentes e oportunidades de investimento

Foco em inovação e expansão internacional

O processo seletivo é voltado a startups brasileiras de base tecnológica que apresentem soluções escaláveis e tenham interesse estruturado na internacionalização. Entre as áreas contempladas estão inteligência artificial e big data, mobilidade futura, setor aeroespacial, manufatura avançada — incluindo semicondutores, robótica e baterias — além de saúde, biotecnologia, energias renováveis e tecnologias da informação e comunicação

As empresas selecionadas terão acesso a uma agenda preparatória que inclui reuniões online sobre o ecossistema de inovação sul-coreano, consultorias personalizadas com especialistas no mercado local e uma programação de imersão em Seul antes da feira, organizada pela embaixada brasileira

Estrutura e apoio às startups

Durante a NextRise 2026, as startups escolhidas contarão com estande gratuito de 4 m² na área de exposição, além de credenciamento sem custos para até dois representantes por empresa. A missão também prevê hospedagem de seis noites, entre 14 e 20 de junho, para um representante de cada startup

O presidente do Sebrae, Décio Lima, destacou a importância estratégica da iniciativa para o fortalecimento da presença brasileira no cenário internacional de inovação. “Precisamos destacar que a inovação é uma prioridade do Brasil na Coreia. Uma série de parcerias estão em curso entre os dois países, o que se intensificou ainda mais com a visita do presidente Lula ao país”, afirma

Ele também ressaltou o papel dos pequenos negócios nesse processo. “Os pequenos negócios estão inseridos neste projeto estratégico, que vai gerar mais oportunidades, inclusão e renda. O Sebrae hoje é a maior plataforma de startup do país e ao conectar empreendedores e empreendedoras brasileiros a um dos ecossistemas mais dinâmicos da Ásia, o Sebrae reforça seu papel de abrir mercados e criar pontes concretas para a inovação, um conceito que não tem mais volta.”

Já o diretor técnico nacional do Sebrae, Bruno Quick, enfatizou que a missão vai além da participação no evento. “A missão foi estruturada para preparar as startups de forma estratégica. Queremos que elas cheguem ao mercado coreano com inteligência, agenda qualificada e compreensão do ambiente regulatório e cultural. Isso aumenta a probabilidade de geração de negócios e parcerias”, diz

Conexões com o ecossistema asiático

Realizada anualmente em Seul, a NextRise conecta startups a grandes conglomerados sul-coreanos, investidores globais e multinacionais interessadas em incorporar soluções tecnológicas aos seus modelos de negócio. A programação inclui conferências, exposições e rodadas de negócios, com foco em conexões estratégicas e matchmaking qualificado

A Missão NextRise 2026 busca posicionar startups brasileiras em setores considerados estratégicos para a economia da Coreia do Sul, como semicondutores, robótica, mobilidade avançada e tecnologia verde — áreas que concentram investimentos robustos e forte presença industrial no país asiático

O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis online para as empresas interessadas em participar do processo seletivo.