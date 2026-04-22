Startups e pequenos negócios brasileiros se destacam na Hannover Messe

247 - A força da inovação brasileira tem ganhado visibilidade internacional durante a Hannover Messe, considerada a principal feira global da indústria, realizada anualmente na Alemanha. Com corredores amplos, pavilhões tecnológicos e milhares de expositores, o evento reúne soluções para desafios contemporâneos e futuros. Segundo a Agência Sebrae de Notícias (ASN), o Brasil participa desta edição com destaque, levando 190 startups e micro e pequenas empresas ao encontro.

No Hall 11, um dos espaços mais movimentados da feira, empreendedores brasileiros apresentam tecnologias voltadas à indústria 4.0, inteligência artificial, sustentabilidade, energia limpa e transformação digital. A presença nacional reforça a competitividade do país em mercados exigentes e evidencia a capacidade de transformar inovação em oportunidades concretas de negócios.

Durante visita aos estandes nesta terça-feira (21), o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, destacou o papel estratégico da inovação para o desenvolvimento econômico. “O Sebrae já mapeou mais de 23 mil startups nos últimos três anos. Dessas, no tema da bioeconomia, liderado pelo presidente Lula, temos mais de mil startups em pleno funcionamento no Brasil, sendo 65% delas no setor industrial”, afirmou.

Como exemplo de crescimento impulsionado por inovação, Soares citou a FortparaOil, empresa que trabalha com óleo 100% vegetal e ampliou seu faturamento de R$ 14 mil para quase R$ 1 milhão. “É o Sebrae investindo na sustentabilidade, na tecnologia e na inovação do Brasil para todo o mundo”, declarou.

Entre as empresas brasileiras presentes, a Aimirim, startup de Uberlândia (MG), chamou atenção pelo desenvolvimento de soluções deeptech. O CEO Renato Pacheco Silva ressaltou a importância do apoio institucional ao longo da trajetória da empresa. “O Sebrae contratou uma consultoria que nos acompanhou por mais de dois anos. Como a gente é uma deeptech, tem uma característica de que os produtos levam um tempo um pouco maior para maturar”, explicou.

O executivo também destacou um marco recente na história da startup. “Hoje, temos cerca de 10 anos de operação no mercado e acabamos de receber nosso primeiro aporte: temos investimento de dois fundos relevantes, que é uma memória boa dessa jornada de relacionamento com o Sebrae”, disse, mencionando ainda a atuação junto a grandes clientes do setor industrial.

Outro destaque é a Metenergy Solutions, startup paulista que combina modelagem física e inteligência artificial para aprimorar previsões meteorológicas voltadas à geração de energia renovável. A fundadora, Estella Cuten, relatou resultados expressivos. “Trabalhamos para uma das cinco maiores geradoras de energia elétrica do país em um campo de produção eólica, no sul da Bahia, e conseguimos aumentar a acuracidade da usina em 100%”, afirmou.

A participação brasileira inclui ainda empresas como Wonder Data Labs, voltada à ciência de dados e business intelligence; Agrisoft, com atuação internacional em software agropecuário; Basinox, fabricante de equipamentos em aço inox; e Isso Digital, especializada em certificações industriais. A programação também contempla visitas técnicas e encontros com companhias de eficiência energética e automação predial.

Realizada desde 1947, a Hannover Messe reúne tendências globais em digitalização, sustentabilidade e inovação. O Pavilhão Brasil, coordenado pelo Sebrae e pela ApexBrasil, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), ocupa uma área de 2.660 m² distribuída em seis halls. O espaço foi projetado para fortalecer a imagem do país, estimular negócios e ampliar a inserção internacional das empresas brasileiras.

A expectativa é que a edição deste ano reúna mais de 130 mil visitantes, cerca de 4 mil expositores e representantes de aproximadamente 60 países até o encerramento do evento, previsto para sexta-feira (24).