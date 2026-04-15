Sudoeste do Maranhão se destaca com projetos no prêmio do Sebrae

247 - O sudoeste do Maranhão tem ampliado sua relevância no cenário do empreendedorismo público ao conquistar posições de destaque na 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE). As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), que detalha o desempenho de municípios da região em categorias estratégicas para o desenvolvimento local.

De acordo com a ASN, os resultados evidenciam o avanço consistente das políticas públicas voltadas ao fortalecimento do ambiente de negócios, com ações que envolvem sustentabilidade, simplificação de processos, turismo, educação empreendedora e atendimento ao empreendedor.

Na regional de Açailândia, os projetos premiados refletem iniciativas diversificadas. Bom Jesus das Selvas conquistou o primeiro lugar na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente com o projeto Escola Sustentável, enquanto Açailândia garantiu o segundo lugar em Simplificação com o Simplificar para Empreender e o terceiro lugar em Turismo e Identidade Territorial com o projeto Águas de Açailândia.

Já na regional de Imperatriz, Porto Franco se destacou com o primeiro lugar na categoria Sala do Empreendedor, por meio do projeto Sala do Empreendedor Conectada e Moderna, além do segundo lugar em Empreendedorismo na Escola com o Ecoescolas Empreendedoras – Cultivando Sustentabilidade e Inovação. As iniciativas reforçam o papel do município na promoção de um ambiente favorável aos pequenos negócios e à formação empreendedora.

Os projetos premiados demonstram diferentes estratégias para promover o desenvolvimento local. Em Bom Jesus das Selvas, o Escola Sustentável transformou a educação ambiental em uma ferramenta prática de geração de renda, ao implementar coleta seletiva nas escolas e inserir estudantes na lógica da economia circular, com reinvestimento dos recursos na própria comunidade escolar.

Em Açailândia, o Simplificar para Empreender modernizou a gestão pública ao digitalizar serviços fiscais e reduzir entraves burocráticos. Já o Águas de Açailândia contribuiu para organizar o setor turístico local, estruturando balneários e fortalecendo a governança, com foco na valorização das belezas naturais do município.

Em Porto Franco, a Sala do Empreendedor Conectada e Moderna consolidou um modelo integrado de atendimento, reunindo serviços em um único ambiente físico e digital. Paralelamente, o Ecoescolas Empreendedoras levou a cultura empreendedora para dentro das escolas, unindo educação ambiental, inovação e participação comunitária.

A gerente da unidade do Sebrae em Imperatriz, Márcia Martins, destacou o desempenho regional e o envolvimento das lideranças locais. “O desempenho dos municípios da nossa região tocantina foi extremamente positivo e demonstra um avanço consistente no fortalecimento do ambiente de negócios. A participação ativa dos prefeitos, vice-prefeitos, secretários e equipes evidencia o compromisso com o empreendedorismo como estratégia de desenvolvimento”, afirmou.

Ela também ressaltou a importância das parcerias institucionais no processo. “Todas as ações promovidas pelo Sebrae contribuem diretamente para a estruturação e o alinhamento às boas práticas de gestão, estimulando a visão empreendedora nas lideranças públicas. O reconhecimento alcançado é resultado dessa parceria sólida e transformadora”, completou.

Os impactos das iniciativas vão além do reconhecimento institucional e já são percebidos no cotidiano dos empreendedores. Em Porto Franco, a formalização e o acesso a suporte técnico têm permitido o crescimento estruturado de pequenos negócios. A empreendedora Cileide Carvalho relatou sua experiência: “No começo, eu tinha muito receio, principalmente com a parte fiscal. Mas encontrei um ambiente acolhedor, com orientação e apoio em todos os momentos. Isso me deu segurança para começar e crescer”.

A Sala do Empreendedor tem se consolidado como uma ferramenta central nesse processo, facilitando a formalização, orientando empresários e agilizando serviços, o que contribui diretamente para a geração de emprego e renda. O prefeito de Porto Franco destacou o alcance dessas ações ao afirmar que “são ações que acolhem os micro e pequenos empreendedores e ajudam a gerar emprego e renda no município”.

No setor de turismo, os efeitos da organização e da formalização também começam a aparecer. A empresária Cristina Awad, da Pousada Saíra, apontou mudanças significativas no cenário local. “O Sebrae passou a olhar para nós de uma maneira que ninguém tinha olhado antes. Isso abriu oportunidades que não existiam. Agora, com a união da prefeitura, da Secretaria de Turismo e dos balneários, acreditamos que o movimento vai aumentar tanto no verão quanto no inverno”, declarou.

Para o gerente do Sebrae em Açailândia, Breno Soeiro, os resultados refletem uma transformação mais ampla na região. “Os resultados mostram que a região vem avançando de forma estratégica, com municípios mais preparados, integrados e comprometidos com o desenvolvimento. O Sebrae atua como parceiro nesse processo, apoiando desde a estruturação das políticas até a qualificação dos serviços oferecidos aos empreendedores”, ressaltou.

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora reconhece iniciativas de gestões municipais que contribuem para o desenvolvimento econômico e a melhoria do ambiente de negócios. A premiação avalia projetos que estimulam inovação, inclusão produtiva e fortalecimento dos pequenos negócios em todo o país. Na 13ª edição, o destaque do sudoeste maranhense evidencia um movimento consistente de crescimento, com ações capazes de gerar impacto econômico e social de forma sustentável.