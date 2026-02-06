Turismo brasileiro lidera empregos e atrai R$ 41,5 bilhões em 2025

247 - O turismo brasileiro consolidou-se como um dos principais motores da economia e da geração de empregos em 2025, impulsionado sobretudo pela força dos pequenos negócios, que respondem por mais de 90% do setor. Ao longo do ano, o segmento registrou mais de 1,9 milhão de contratações com carteira assinada, segundo dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), analisados pelo Ministério do Turismo.

As informações constam em levantamentos oficiais do Ministério do Turismo, do Banco Central e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Além do avanço no emprego formal, o desempenho positivo foi acompanhado pelo crescimento dos gastos de visitantes estrangeiros, que somaram cerca de R$ 41,5 bilhões em 2025 — alta de 7,1% em relação a 2024, de acordo com o Banco Central.

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, o protagonismo das micro e pequenas empresas explica a capacidade do turismo de gerar renda e oportunidades em todo o país. “Somos um país gigante, de homens e mulheres que acordam pela manhã e que nunca desistem. As micro e pequenas empresas representam 97% do turismo no Brasil. Por isso, o Sebrae está nessa agenda, que já demonstra um potencial extraordinário para gerar emprego e renda. O Brasil é o único país do mundo com seis biomas e temos a pluralidade como um diferencial competitivo”, afirma.

Décio Lima ressalta ainda que o Sebrae tem atuado como parceiro estratégico do governo federal e dos empreendedores do setor, oferecendo suporte contínuo para o fortalecimento da atividade turística. A atuação inclui cursos, consultorias, produção de conteúdos especializados e facilitação do acesso ao crédito, com foco na sustentabilidade dos negócios.

“As nossas consultorias, soluções de inovação e gestão contribuíram para que esse crescimento na contratação de funcionários no ano passado também se refletisse no faturamento, para que esse crescimento seja sustentável ao longo do tempo”, comenta o presidente da instituição.

O bom momento do setor também se reflete no estoque total de trabalhadores. Em dezembro de 2025, o turismo brasileiro reunia mais de 2,3 milhões de profissionais empregados, número 3,5% superior ao registrado no final de 2024. Na comparação com 2023, o crescimento foi de 6,7%, e, em relação a 2022, o avanço chegou a 12,4%.

Exposição do Brasil no exterior amplia faturamento

Na avaliação da coordenadora de Serviços e Economias do Futuro do Sebrae, Ana Clévia Guerreiro, a estratégia de promover o Brasil no mercado internacional tem sido decisiva para o aumento do ingresso de recursos estrangeiros. Um dos principais instrumentos dessa política é o projeto Feel Brasil, que reúne 101 experiências turísticas distribuídas por 61 municípios.

Com curadoria do Sebrae e apoio da inteligência de mercado da Embratur, a iniciativa funciona como uma vitrine global de vivências brasileiras, com foco em sustentabilidade, inclusão e autenticidade. Mais de 70% dos roteiros apresentados são operados por micro e pequenas empresas, reforçando a inserção desses negócios no mercado internacional.

Os roteiros do Feel Brasil são disponibilizados em mais de seis idiomas e contam com fotos e vídeos produzidos profissionalmente. A plataforma digital permite que turistas estrangeiros conheçam e adquiram as experiências de forma direta, fortalecendo o turismo de experiência, tendência global que amplia o ticket médio e gera impactos positivos nas comunidades locais.

“O maior volume de receitas da história com turismo internacional resulta de uma política pública competente liderada pela Embratur e é um fruto direto da nossa iniciativa integrada com a agência desde 2024. O mais importante para o Sebrae é que esses resultados inserem os pequenos negócios na dinâmica econômica, além de levá-los para feiras internacionais para apresentar seus produtos”, destaca Ana Clévia Guerreiro.

Com a combinação de geração de empregos, aumento do fluxo internacional e políticas de apoio aos pequenos empreendedores, o turismo encerra 2025 como um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira, com perspectivas de crescimento sustentado nos próximos anos.