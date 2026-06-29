Turismo de proximidade fortalece pequenos negócios e atrai famílias para destinos próximos

247 - O turismo de proximidade vem ganhando espaço entre os brasileiros que buscam alternativas de lazer mais acessíveis, econômicas e próximas dos grandes centros urbanos. A tendência tem ampliado as oportunidades para pequenos empreendedores do meio rural, que encontram na atividade turística uma forma de diversificar a renda e valorizar os atrativos naturais e culturais de suas regiões.

De acordo com informações da Agência Sebrae de Notícias (ASN), o Sebrae tem intensificado o apoio aos pequenos negócios do setor por meio de consultorias, capacitações e ações voltadas à estruturação de experiências turísticas, permitindo que propriedades rurais, sítios, fazendas e áreas naturais se tornem destinos preparados para receber visitantes em busca de contato com a natureza e momentos de descanso.

O suporte oferecido pela instituição contempla desde a formalização dos empreendimentos até estratégias de inovação, posicionamento digital, acesso a novos mercados e adequação às exigências do setor turístico. A proposta é ampliar a competitividade dos pequenos negócios e responder ao crescimento da demanda por experiências autênticas, sustentáveis e de fácil acesso.

Segundo a coordenadora de Comércio, Serviços e Economias de Futuro do Sebrae, Ana Clévia Guerreiro, a mudança no comportamento dos consumidores tem impulsionado esse mercado.

Mudança no perfil dos viajantes

"O turismo de proximidade ganha espaço tanto pelo custo das passagens aéreas quanto por uma valorização maior da convivência, da família e dos momentos compartilhados. As pessoas querem viver experiências significativas sem precisar ir para longe", afirma Ana Clévia Guerreiro.

A coordenadora destaca que essa transformação cria oportunidades para empreendedores instalados nas áreas rurais localizadas nos arredores das grandes cidades.

"Isso gera oportunidades para negócios localizados em áreas rurais próximas aos grandes centros urbanos e fortalece a economia de municípios menores", ressalta.

O cenário tem beneficiado diferentes regiões do país, onde empreendedores investem em experiências ligadas ao meio ambiente, à gastronomia, à cultura local e às atividades no campo.

Hotel fazenda próximo de Salvador amplia procura

Na Bahia, um dos exemplos é o Hotel Fazenda Recanto, situado a aproximadamente 60 quilômetros de Salvador. O acesso inclui a travessia de ferry boat pela Baía de Todos-os-Santos e leva cerca de uma hora e cinquenta minutos.

A localização tem atraído famílias interessadas em substituir a rotina urbana por dias de descanso em meio ao manguezal, trilhas, animais de fazenda e atividades ao ar livre.

A empresária Tânia Márcia de Andrade afirma que a procura por esse tipo de hospedagem vem crescendo, principalmente entre famílias que desejam permanecer mais tempo em contato com o ambiente rural.

"Percebemos um aumento na procura por hospedagens mais longas e por experiências ligadas às raízes rurais, ao conhecimento da produção de alimentos e ao contato com os animais. As famílias querem passar mais tempo em contato com a natureza, longe do barulho e da correria das cidades", relata.

Ela também destaca a contribuição do Sebrae para o desenvolvimento do turismo rural por meio de capacitações, encontros, imersões e iniciativas voltadas ao fortalecimento de toda a cadeia produtiva do segmento.

Empreendimento no Paraná aposta na natureza

No Paraná, a Estância Carmello, localizada a cerca de 35 minutos do centro de Curitiba, também acompanha o crescimento do turismo de proximidade. O empreendimento transformou uma área preservada de Mata Atlântica em um espaço voltado ao lazer e ao descanso de famílias que desejam desacelerar sem precisar realizar longos deslocamentos.

A empreendedora Sônia Beatriz de Paula afirma que o apoio do Sebrae foi importante para aprimorar a gestão, o posicionamento e a capacitação do negócio.

"Hoje existe uma necessidade muito maior de estar próximo da natureza. As pessoas passam a semana inteira cercadas por concreto, trânsito e tecnologia. Quando chegam aqui, encontram o canto dos pássaros, o céu estrelado e a oportunidade de viver em família experiências que antes faziam parte da infância de muitos brasileiros", afirma Sônia.

O avanço desse modelo de turismo demonstra como destinos localizados a poucos quilômetros das grandes cidades vêm conquistando espaço entre consumidores que priorizam viagens curtas, experiências ao ar livre e momentos de convivência, ao mesmo tempo em que fortalecem pequenos negócios e movimentam as economias locais.