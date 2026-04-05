Últimos dias: startups disputam R$ 300 milhões da Finep

247 - Startups das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm até a próxima terça-feira (7) para se inscrever em um edital que vai destinar R$ 300 milhões a projetos inovadores. A iniciativa é da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao governo federal, e prevê o uso de recursos não reembolsáveis para empresas selecionadas.

O edital, realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), busca impulsionar negócios que desenvolvam produtos, processos e serviços inovadores com risco tecnológico. As informações foram divulgadas pelas instituições responsáveis pela chamada pública.

Para participar, as empresas precisam atender a critérios específicos, como estar sediadas em uma das três regiões contempladas, apresentar elevado nível de maturidade empresarial e demonstrar alto potencial de inovação. Também é exigida a participação em programas de aceleração promovidos pelo Sebrae, pela Finep ou por parceiros das instituições.

Outro ponto central do edital é o alinhamento obrigatório dos projetos à estratégia da Nova Indústria Brasil (NIB), política industrial do governo federal voltada ao aumento da produtividade e da soberania nacional. Entre as áreas prioritárias estão bioeconomia, saúde, transformação digital, cadeias agroindustriais sustentáveis e infraestrutura urbana.

Embora o público-alvo inclua empresas com faturamento de até R$ 90 milhões, cerca de 30% dos recursos serão reservados a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), com receita anual de até R$ 4,8 milhões. Para acessar os recursos, será exigida uma contrapartida mínima de 5% do valor financiado.

As empresas selecionadas também contarão com suporte adicional do Sebrae, que oferecerá capacitação, programas de aceleração, acompanhamento de gestão e monitoramento de resultados, com foco na mensuração de impacto dos projetos apoiados.