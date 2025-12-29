Varejo alimentar aposta em snacks proteicos e conveniência em 2026

247 - O varejo alimentar brasileiro caminha para um novo ciclo de transformações em 2026, impulsionado por consumidores mais atentos à conveniência, à qualidade dos ingredientes e ao valor nutricional dos produtos. Esse movimento tende a redefinir o espaço das gôndolas, abrindo oportunidades para categorias que combinam praticidade, sabor e apelo proteico.

Nesse cenário, snacks proteicos, torresmo e pururuca prontos para o consumo despontam como apostas relevantes para o próximo ano. A avaliação é da Rudolph Snacks, empresa brasileira integrante do Grupo Rudolph Foods Company, que há cerca de 70 anos atua nos Estados Unidos na fabricação desses produtos. As informações têm como base análise e dados divulgados pela própria companhia.

Instalada na Região Metropolitana de Curitiba (PR), com operação integrada em Chapecó (SC), a Rudolph Snacks atua como parceira estratégica de grandes marcas do setor alimentício. A empresa oferece soluções completas que envolvem fritura, empacotamento e serviços de co-packing, modelo que tem ganhado espaço entre companhias que buscam agilidade e escala industrial. Nos últimos anos, a operação brasileira vem se consolidando como um dos principais polos industriais especializados em snacks de proteína animal no país.

Para Raphael Guedes Mattos, gerente comercial da Rudolph Snacks, o ambiente de negócios em 2026 deve ser favorável à expansão do segmento. “O próximo ciclo será um ano de consolidação e de expansão para a nossa marca no Brasil. O consumo de snacks proteicos segue em alta e o varejo está mais aberto a categorias inovadoras, o que favorece empresas que entregam qualidade e escala industrial”, afirma.

Entre as prioridades estratégicas da companhia está o fortalecimento do modelo de co-packing, com ampliação do atendimento a marcas interessadas em entrar ou crescer no mercado de snacks proteicos. A iniciativa envolve ganhos de eficiência operacional, aumento da capacidade produtiva e suporte direto às marcas parceiras na definição de estratégias comerciais. “Queremos estar cada vez mais próximos das demandas do varejo, atuando em conjunto com nossos clientes na construção de estratégias de crescimento”, destaca Mattos.

A estratégia acompanha uma tendência observada em todo o setor alimentício, com grandes marcas recorrendo a parceiros industriais especializados para acelerar lançamentos, reduzir riscos e elevar a competitividade. No ponto de venda, esse movimento se traduz em maior diversidade de produtos com posicionamento premium, embalagens diferenciadas, ingredientes naturais e perfis nutricionais alinhados a hábitos de consumo mais conscientes.

A inovação segue como um dos pilares da operação da Rudolph Snacks. A empresa mantém investimentos contínuos no desenvolvimento de novos sabores, processos produtivos e soluções de embalagem, além de trabalhar no aprimoramento da experiência sensorial dos produtos. Para 2026, estão em desenvolvimento versões de snacks de proteína animal com perfis nutricionais diferenciados, sem abrir mão de atributos como crocância, sabor e praticidade. “Nossa ideia é contribuir para a expansão da categoria como um todo no varejo, oferecendo produtos alinhados às novas tendências de consumo”, complementa o gerente comercial.

Outro ponto de atenção para o próximo ciclo é a demanda crescente por maior shelf life e segurança alimentar, fatores cada vez mais relevantes para varejistas e consumidores. Paralelamente, a companhia pretende reforçar sua presença nas regiões Sul e Sudeste, mercados historicamente mais aderentes à categoria, e avançar na distribuição nacional por meio de novas parcerias estratégicas.

Com a ampliação do co-packing, a assinatura de novos contratos e a expansão geográfica, a expectativa da empresa para 2026 é de crescimento consistente. A projeção é de aumento de 23% nas vendas ao longo do próximo ano. “Estamos preparados para acompanhar o ritmo acelerado da categoria e contribuir para seu desenvolvimento no varejo brasileiro”, conclui Mattos.