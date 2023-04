"A Bahia vai receber bilhões em investimentos", diz Jerônimo Rodrigues

Apoie o 247

247 – O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, concedeu uma entrevista aos jornalistas Leonardo Attuch e Helena Chagas, da TV 247, na terça-feira (18), onde abordou diversos assuntos relacionados à gestão do estado.

Uma das pautas discutidas na entrevista foi a segurança nas escolas. O governador anunciou que pretende instalar um comitê de segurança para garantir a tranquilidade dos alunos e professores nas escolas baianas. Jerônimo Rodrigues também destacou a importância da tecnologia na gestão pública, citando sua recente viagem à China, onde visitou diversas empresas e cidades. Ele afirmou que a tecnologia de reconhecimento facial ajudou a pacificar o Carnaval de Salvador, e que pretende trazer investimentos na área de telesaúde para o estado.

Na área automotiva, a expectativa é a instalação da fábrica de carros elétricos da BYD, em Camaçari, onde funcionava a fábrica da Ford. O governador destacou que está estudando a redução do IPVA para carros elétricos, e que pretende atrair investimentos em pesquisa e tecnologia para o setor. Ele ainda mencionou um projeto de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) para a região metropolitana de Salvador.

Grandes projetos – Jerônimo Rodrigues também falou sobre grandes investimentos em infraestrutura para o estado, incluindo a construção da ponte Itaparica-Salvador, que deverá receber R$ 10 bilhões em investimentos, e a implantação da BYD, que representará algo entre R$ 3 bilhões e R$ 5 bilhões. Ele ainda destacou os investimentos na refinaria da Bahia, que receberá R$ 12 bilhões para expansão e a entrada na cadeia do diesel verde, através do dendê e da carnaúba. "Estamos entrando num ciclo de grandes investimentos, com forte geração de empregos e impacto social", disse ele.

Além disso, o governador mencionou o programa Bahia sem Fome, criado para combater a fome no estado. Ele ressaltou a importância de desenvolver a agricultura familiar e promover uma matriz energética limpa para o estado.

