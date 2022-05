"A burguesia se desloca rapidamente para o bolsonarismo", diz Rui Costa Pimenta

"Com a morte da terceira via, muitos vão votar no Bolsonaro, dizendo que votaram nulo", acrescenta edit

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, que há um rápido movimento das elites, que se reposicionam para voltar a apoiar Jair Bolsonaro. "A burguesia se desloca rapidamente para o bolsonarismo. Com a morte da terceira via, muitos vão votar no Bolsonaro, dizendo que votaram nulo. É um biombo", diz ele, ao comentar o ataque do próprio PSDB ao ex-governador João Doria.

Rui também comentou o fato de Ciro Gomes, do PDT, não ser incluído nas articulações da terceira via. "Ciro não conta com a confiança da burguesia, é uma pessoa cheia de ambiguidades", aponta.

Na entrevista, ele também fez alertas sobre a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Não há mobilização popular na campanha do Lula", afirma. "E a cama do Lula pode estar sendo preparada com o semipresidencialismo. O governo pode ser de transição. Mas esta eleição se desenha como uma disputa do povo contra a burguesia", aponta.

