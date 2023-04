"A desinformação é a principal estratégia da extrema direita", diz Sergio Amadeu

Especialista no tema das big techs, ele alertou para o risco de que vozes democráticas sejam silenciadas com a regulação edit

247 – A desinformação é a estratégia principal da extrema direita, disse o sociólogo Sérgio Amadeu da Silveira, em entrevista ao jornalista Mario Vitor Santos, no programa Forças do Brasil, da TV 247. Segundo ele, a utilização de informações falsas e distorcidas é a tática mais utilizada pela extrema direita em todo o mundo e também no Brasil.

No programa, Amadeu se declarou eleitor de esquerda, mas ressaltou que quando a polarização se dava com o PSDB havia um compromisso mínimo com questões factuais – o que se perdeu com a ascensão da extrema direita.

No momento em que se discute a regulação das grandes plataformas digitais no Brasil, Amadeu ressaltou que a pluralidade é fundamental para a democracia. Ele defendeu que, ao invés de eliminar vozes divergentes, é importante criar espaços para que diferentes pontos de vista possam ser apresentados e debatidos. "As plataformas digitais, por exemplo, têm aberto espaço para discursos de esquerda, que muitas vezes são marginalizados pela grande mídia. Isso tem permitido que vozes até então silenciadas possam ser ouvidas e debatidas", afirmou.

